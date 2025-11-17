Marriott International gây quỹ được hơn 870 triệu đồng qua chương trình 'Road to Give 2025' 17/11/2025 14:55

(PLO)- Hơn 2.400 người tham gia chuỗi sự kiện chạy bộ gây quỹ “Road to Give 2025” do Marriott International tổ chức tại Hà Nội, TP.HCM, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng và Hải Phòng, nhằm ủng hộ cho các tổ chức thiện nguyện, trong đó có Operation Smile.

Ngày 13-11, tại TP.HCM, Marriott International vừa thành công tổ chức chuỗi hoạt động “Road to Give 2025” tại nhiều tỉnh thành khắp Việt Nam. Đây là sự kiện thiện nguyện thường niên với quy mô toàn quốc do đơn vị thực hiện nhằm kêu gọi khách lưu trú và người dân địa phương cùng tham gia chạy bộ, đi bộ hoặc vận động để lan tỏa tinh thần sẻ chia và đóng góp cho cộng động.

Loạt sự kiện mang tính gắn kết cộng đồng này không chỉ gây quỹ cho các hoạt động thiện nguyện mà còn góp phần cải thiện cuộc sống cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

Các nhân viên của Marriott International cùng nhau tham gia sự kiện Road to Give 2025 tại TP.HCM.

Diễn ra từ ngày 20-9 đến 19-10-2025 tại sáu địa điểm gồm Hà Nội, TP.HCM, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng và Hải Phòng, chuỗi sự kiện “Road to Give 2025” đã thu hút hơn 2.400 người tham gia. Hơn 1.000 nhân viên từ 26 khách sạn và khu nghỉ dưỡng của Marriott International tại Việt Nam đã tình nguyện góp sức tổ chức chương trình, qua đó gây quỹ hơn 870 triệu đồng (tương đương 33.000 USD), tăng 14% so với năm 2024.

Toàn bộ số tiền sẽ được trao tặng cho các tổ chức thiện nguyện, gồm Operation Smile, Làng Trẻ em SOS Quảng Nam và hai trường học tại Đà Nẵng (Xã Đàn và Nam Trà My), nhằm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Hà Nội, năm khách sạn thuộc Marriott International khu vực miền Bắc đã tổ chức đường chạy 5km, 3km và 500m, thu hút 320 người tham gia và quyên góp hơn 152 triệu đồng cho Operation Smile. Tại Hải Phòng, Sheraton Hai Phong huy động 60 nhân viên tổ chức đường chạy 3km và 1,5km, với 150 người tham dự và hơn 28 triệu đồng gây quỹ.

Ở TP.HCM, chín khách sạn và khu nghỉ dưỡng của Marriott phối hợp tổ chức đường chạy 2,5km, thu hút 370 người tham gia và đóng góp hơn 223 triệu đồng cho Operation Smile. Tại Phú Quốc, 200 nhân viên từ hai khu nghỉ dưỡng của JW Marriott và Sheraton đã tổ chức đường chạy 3km ven biển, nhận được 43 triệu đồng ủng hộ.

Tại Nha Trang, ba khách sạn và khu nghỉ dưỡng tổ chức đường chạy 4km, thu hút 250 người tham gia và quyên góp 90 triệu đồng. Cuối cùng, tại Đà Nẵng, sáu đơn vị Marriott International khu vực miền Trung đã tổ chức đường chạy 5km ven biển với quy mô lớn nhất, thu hút hơn 1.126 người tham gia và gây quỹ 332 triệu đồng cho bốn tổ chức thiện nguyện địa phương.

“Mỗi năm, chương trình Road to Give tại Việt Nam không ngừng phát triển và lan tỏa mạnh mẽ hơn”, ông Piotr Madej, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Marriott International tại Việt Nam, chia sẻ. “Tinh thần cống hiến và nhiệt huyết của hơn 1.000 thành viên, những người đã tình nguyện đóng góp thời gian và công sức để mang các đường chạy này đến với cộng đồng, thật sự truyền cảm hứng và thể hiện trọn vẹn tinh thần nhân ái của Marriott, cùng cam kết xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho tất cả mọi người. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể đội ngũ, các đối tác, và đặc biệt là tất cả những người tham gia đã góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho chiến dịch Road to Give 2025”.

Road to Give tiếp tục là hoạt động ý nghĩa, thúc đẩy lối sống lành mạnh và tinh thần trách nhiệm xã hội trong toàn bộ hệ thống khách sạn và khu nghỉ dưỡng thuộc Marriott Bonvoy. Không chỉ là hoạt động thể thao, chương trình còn là minh chứng cho sứ mệnh kết nối con người thông qua những giá trị chung về lòng nhân ái, sức khỏe toàn diện và tinh thần sẻ chia vì cộng đồng.

