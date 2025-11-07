Mất trắng… 07/11/2025 18:16

(PLO)- Chỉ sau một đêm, nhiều người dân vùng tâm bão số 13 đi qua đã mất nhà, mất kế sinh nhai.

Tối 6-11 đến rạng sáng 7-11, bão số 13 đổ bộ vào đất liền tỉnh Gia Lai. Cơn bão đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho người, tài sản của người dân ở khu vực này.

Gió, sóng cuốn sạch nhà cửa

Tại phường Hoài Nhơn Đông, cơn bão đã khiến nhiều căn nhà bị tốc mái, hư hỏng. Trên tuyến tỉnh lộ 639, hàng loạt cây cối hai bên đổ rạp ra giữa đường.

Cây cối ngã chắn ngang đường tỉnh lộ 639.

Sau một đêm chống chọi với cơn bão dữ, căn nhà của bà Phạm Thị Huấn (63 tuổi) đã không thể trụ nỗi. Toàn bộ mái nhà bếp của gia đình bà đã bị gió tốc, cuốn bay đi. Trên gian nhà chính, gió lớn đã tốc bay hết phần mái ngói.

Bà Phạm Thị Huấn bần thần trước căn nhà bị bão làm hư hỏng nghiêm trọng.

Trở về nhà sau khi lánh nạn đến ở nhờ nhà người thân, bà Huấn không giấu được nỗi xót xa khi nhìn căn nhà bị gió bão quăng quật làm hư hỏng. Trong buổi sáng, bà phải đi chạy đến nhà người thân để "vay” ngói về lợp lại căn nhà. Có ngói, gia đình bà lại phải nhờ thêm người đến hỗ trợ để lợp lại để còn có cái mà ở.

Gian sau nhà bà Huấn bị bão cuốn bay mất.

“Bão đến, cả nhà lo chạy đến những gia đình có nhà kiên cố xin ở nhờ. Đêm qua, gió bão đã tốc hết. Nhà trên, nhà dưới gì gió cũng cuốn trơ trọi. Ngói bay, bể nát phải chạy đi mượn về lợp lại chớ nghe nói chuẩn bị có bão nữa. Khổ quá”, bà Huấn nghẹn ngào.

Tại xã Phù Mỹ Đông, nhiều căn nhà ở làng Xuân Thạnh bị sóng biển "nuốt chửng”. Gia đình ông Phạm Đình Cư có căn nhà cách mặt biển khoảng 50 mét. Đêm qua, sóng biển cao, gió lớn kết hợp triều cường đạt đỉnh đã cuốn đi mất nửa căn nhà của ông. Nửa căn nhà còn lại thì trơ trọi, bể nát, tốc mái.

Những gì còn lại của căn nhà ông Cư.

Vốn đi lại khó khăn, ông Cư cực nhọc dọn dẹp những gì còn lại của căn nhà. Gặp chúng tôi, ông thốt lên "nhà sập hết rồi, bão mạnh quá” rồi cười gượng như không còn gì diễn tả được nỗi bàng hoàng sau cơn bão dữ.

Ông Cư lặng người trước căn nhà tan hoang do sóng to, gió lớn.

Người nuôi cá, tôm thiệt hại nặng

Tại xã Phù Mỹ Đông, hàng chục hộ dân nuôi tôm, cá dọc bờ biển cũng bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 13. Trước đó, khi nhận tin báo về cơn bão, người dân nuôi trồng tại khu vực này đã tập trung chằng chống, gia cố từ nhiều ngày trước. Thế nhưng, đến khi bão vào, nhiều tài sản vẫn bị gió cuốn, hư hỏng.

Nhiều hồ nuôi tôm, cá tại xã Phù Mỹ Đông bị thiệt hại nặng vì bão số 13.

Theo ghi nhận, tại khu vực này, đa số các nhà nuôi trồng thủy sản đều gặp thiệt hại. Nhiều đoạn, tôn bay vương vãi khắp trên đường.

Ngồi nhặt nhạnh lại những tấm tôn bị gió bão cuốn bay, bể nát, ông Nguyễn Đình Phúc (65 tuổi, xã Phù Mỹ Đông) tính toán, cơn bão có thể khiến ông thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Toàn bộ hàng rào khu nuôi tôm được dựng bằng tấm lợp Fibro Xi măng của gia đình ông bị bão xô ngã, bể nát.

Ông Phúc cố níu lại hàng rào bị bão đánh sập.

Căn nhà nhỏ dựng cạnh hồ tôm cũng bị gió bão cuốn phăng, còn trơ trọi bốn bức tường.

Căn nhà cạnh hồ tôm cũng bị gió thổi bay mất mái.

“Khoảng 20 giờ tối, gió mạnh khủng khiếp, từng đợt gió quần thảo xô đổ hết. Chúng tôi chạy về nhà trú ẩn, đến chừng 12 giờ đêm ngớt gió ra lại thì đã bị sập hết rồi. Toàn bộ mái nhà, hàng rào bị tốc bể, giàn oxy cho tôm, cá bị gió xé đứt hết dẫn đến cá, tôm chết đầy hồ”, ông Phúc cho biết.

Vợ ông Phúc ngồi nghỉ sau một hồi dọn dẹp và điện thoại báo cho người thân ở xa về thiệt hại do cơn bão gây ra.

Ông Phúc cũng chia sẻ thêm, cơn bão này có gió xoáy quá mạnh, hồi giờ chưa từng thấy, chằng chống cố định rất chắc nhưng vẫn bung hết.

Cạnh đó, gia đình ông Trần Thanh Quý cũng đang tìm cách sửa lại hàng rào đã bị bão quật ngã. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhiều ngày trước, nhưng khi bão đổ bộ, toàn bộ những gì ông Quý chằng chống, cố định đều vô dụng trước bão. Thiệt hại ước tính hàng chục triệu đồng.

Ông Quý sửa lại hàng rào bị bão quật ngã.

Bão số 13 gây thiệt hại nặng cho Gia Lai, Đăk Lăk, Quảng Ngãi

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do bão số 13. Bão đã làm sập 45 ngôi nhà, trên 3.000 ngôi nhà bị tốc mái. Hạ tầng nhiều nơi, đặc biệt là hệ thống điện bị tê liệt... ước tính thiệt hại trên 5.000 tỉ đồng.

Đường phố trung tâm tỉnh Gia Lai ngỗn ngang sau cơn bão.

Tại Quảng Ngãi, thống kê sơ bộ, có 50 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng do cơn bão số 13. Trong đó, xã Long Phụng có 45 nhà thiệt hại do bị lốc xoáy. Nhiều nhà dân tại xã Tịnh Khê, xã Long Phụng, phường Sa Huỳnh bị sóng đánh sập, cuốn phăng, sạt lở.

Nhà dân bị sóng biển đánh sập ở phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Tại Đăk Lăk, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cho biết, bão làm hai người tử vong tại xã Xuân Lãnh, gồm: ông Nguyễn Quang Thắng (45 tuổi) bị tường đổ do gió mạnh và ông Phạm Ngọc Thành (65 tuổi) bị cây dừa ngã làm sập nhà. Ngoài ra, có hai người khác bị thương đang được điều trị.