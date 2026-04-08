Một công ty tự nguyện trả lại gần 60ha đất cho Nhà nước do không còn nhu cầu sử dụng 08/04/2026 16:19

(PLO)- Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước do không còn nhu cầu sử dụng đất với diện tích gần 60ha.

Ngày 8-4, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch đang quản lý sử dụng tại xã Nhơn Trạch và xã Phước An do doanh nghiệp không còn nhu cầu sử dụng.

Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch (công ty con của Tổng công ty Tín Nghĩa) có văn bản tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước do không còn nhu cầu sử dụng đất với diện tích gần 585.000m2 (gần 58,5ha) tại xã Nhơn Trạch và xã Phước An.

Vì vậy, căn cứ theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định thu hồi gần 58,5ha đất của doanh nghiệp trên.

UBND tỉnh Đồng Nai giao các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo đúng quy định pháp luật.