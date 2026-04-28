Ao hồ trơ đáy vì khô hạn kéo dài, nông dân vét từng giọt nước tưới cây 28/04/2026 17:42

(PLO)- Khô hạn vẫn tiếp diễn khiến nhiều ao, hồ tại Gia Lai bị cạn trơ đáy, buộc nông dân chắt chiu và tận dụng từng giọt nước tưới cây.

Những ngày cuối tháng 4-2026, nắng hạn vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp tại tỉnh Gia Lai. Nhiều khu vực ao hồ, suối cạn trơ đáy gây thiếu hụt nguồn nước tưới nghiêm trọng. Để ứng phó, nông dân dùng máy móc sâu giữa hồ, chắt chịu từng giọt nước cứu cây...

Tình hình nắng nóng, khô hạn kéo dài ở Gia Lai, khiến nhiều sông, suối và ao hồ rơi vào cảnh cạn kiệt. Nguồn nước tưới cho sản xuất nông nghiệp dần trở nên khan hiếm, nguy cơ nghìn ha cây trồng, đặc biệt là cà phê rơi vào tình trạng thiếu nước trầm trọng. Trong ảnh là đập Bàu Nai, xã Bàu Cạn đã cạn trơ đáy.

Anh Rmah Tài (ngụ thôn Ia Mua, xã Bàu Cạn), cho biết nước Bàu Nai đã khô cạn﻿ gần một tháng nay, để có nước tưới cây người dân phải tranh thủ chắt chiu từng giọt nước rỉ ra từ đáy hồ và mỗi lần tưới chỉ được 30 phút là phải ngừng máy. Gia đình anh có hơn 1 ha cà phê nhưng tưới mấy ngày vẫn chưa xong.

Nhiều máy bơm phải phủ bạt liên tục, để chờ nước.

Anh Nguyễn Văn Trí Lộc, (ngụ thôn Ia Mua, xã Bàu Cạn), cho biết đến nay vườn cây của gia đình đã tưới bốn đợt nhưng nắng nóng vẫn còn diễn biến phức tạp. Thời gian qua có mưa nhưng chỉ ở mức làm mát cho cây, chứ không đủ để cho cây phát triển bình thường. Nắng kéo dài, thiếu nước tưới khiến nguy cơ cây rụng trái khi mùa mưa﻿ đến là rất lớn, nguyên nhân là do cây tập trung nước nuôi thân nhiều hơn các chùm quả.

Tại hồ Ia Lâm (làng De Chí, xã Gào), người dân đã trực tiếp khoét sâu ngay giữa lòng hồ kiếm nước nhưng vẫn cạn khô. Hàng chục máy bơm đành lặng im, vắt những ống dài ra giữa hồ đợi nước. Tình hình này kéo dài, người dân trong khu vực hết sức lo lắng cây cà phê "chết cháy".

Gia đình ông Rơ Châm Bin (làng De Chí) có 2,5 sào cà phê quanh hồ đang trong tình trạng “khát nước”. Để có nước tưới, ông phải mắc võng cạnh hồ để canh nước. "Giờ không có nước, bà con rất lo lắng ảnh hưởng cây cà phê và thu nhập của người dân", ông Bin nói.

Một số cây cà phê nhỏ thiếu nước không kịp cứu, liền bị cháy lá non.

Người dân dùng máy móc sâu giữa hồ nhưng lượng nước tưới cây vẫn phập phù, mong manh.