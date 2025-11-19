Mùa mưa bão: Trữ ngay 3 loại thực phẩm này để cả nhà an toàn 19/11/2025 13:50

(PLO)- Thực phẩm tươi, thực phẩm khô và nước uống là ba nhóm sản phẩm mà người dân nên dự trữ trong mùa mưa lũ.

Tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành đang gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Theo cơ quan chức năng, mưa bão thường đi kèm tình trạng mất điện, ngập lụt khiến nguồn cung cấp thực phẩm, thuốc men trở nên khan hiếm.

Do đó, bên cạnh việc tuân thủ thông tin cảnh báo, sơ tán thì việc chủ động dự trữ thực phẩm bảo quản được lâu là rất quan trọng.

Thực phẩm khô, thực phẩm tươi và nước là các nhóm thực phẩm nên ưu tiên dự trữ trong mùa mưa lũ. Ảnh: NGUYỄN DO

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) gợi ý ba nhóm thực phẩm cần có trong gia đình vào mùa mưa bão.

Thực phẩm tươi

Các loại thực phẩm tươi sống như thịt, cá, rau củ có thể trữ lạnh từ 3 đến 5 ngày. Người dân nên mua sẵn các loại thịt heo, bò, gà, sau đó sơ chế sạch và cấp đông. Khi cần sử dụng, các gia đình chỉ cần rã đông và chế biến như bình thường.

Đối với rau củ, người dân nên chọn những loại để được dài ngày. Trong đó, cần ưu tiên các loại củ như bí đỏ, khoai tây, khoai lang vì chúng để được lâu ở điều kiện thường. Ngoài ra, trứng là thực phẩm không thể thiếu. Nếu bảo quản đúng cách, trứng có thể sử dụng tốt trong vòng 15-20 ngày.

Thực phẩm khô

Bên cạnh đồ tươi, thực phẩm khô là nhóm hàng hóa bắt buộc phải có. Cục An toàn thực phẩm gợi ý người dân nên chuẩn bị cá khô, mì ăn liền và các loại đồ hộp như thịt, cá, xúc xích, ruốc. Các loại bánh mì, bánh ngọt, sữa đặc cũng rất cần thiết.

Nếu có thông tin bão lớn và kéo dài, người dân cần tăng cường dự trữ bánh mì, lương khô và sữa đặc. Đây là phương án phòng trường hợp xấu nhất khi không thể đun nấu thì vẫn có đồ ăn liền.

Người dân cần lưu ý kiểm tra kỹ hạn sử dụng của thực phẩm đóng hộp để bố trí chế độ ăn hợp lý. Ngoài ra, các gia đình cũng nên kiểm tra và bổ sung đầy đủ gia vị như gạo, muối, nước mắm, nước tương, dầu ăn.

Nước uống

Nước uống là yếu tố sinh tồn quan trọng nhất trong mùa mưa lũ. Cục An toàn thực phẩm khuyến nghị các gia đình cần có biện pháp trữ nước sạch trong bể, thùng hoặc xô chậu đề phòng trường hợp bị cắt nước.

Người dân cần chuẩn bị nhiều nước uống đóng chai, sữa đóng hộp và bảo quản ở nơi khô ráo, cao ráo để dễ dàng sử dụng, tránh bị ngập nước.

"Đối với một người trong một ngày nên có ít nhất 3 lít nước, hoặc 45 lít nước cho một gia đình bốn người. Tốt hơn hết chúng ta nên dự trữ nước uống trong thời gian ít nhất ba ngày để có phương án dự phòng tốt nhất, kể cả trường hợp không thể đun nước uống", Cục An toàn thực phẩm khuyến nghị.