Nais Design - Công ty thiết kế nội thất sáng tạo và chuyên nghiệp tại Việt Nam 11/08/2025 11:55

(PLO)- Nais Design - Công ty thiết kế nội thất chuyên nghiệp, sáng tạo với dịch vụ trọn gói từ thiết kế kiến trúc đến thi công. Mang đến không gian sống đẳng cấp.

Giới thiệu về Nais Design - Nâng tầm không gian sống của bạn

Trong thời đại hiện nay, thiết kế nội thất không chỉ là sắp xếp đồ đạc trong nhà, mà còn là nghệ thuật tạo nên không gian sống phản ánh cá tính và phong cách riêng của mỗi người. Giữa hàng trăm đơn vị trên thị trường, Nais Design nổi bật như một công ty thiết kế nội thất uy tín, mang đến những giải pháp sáng tạo và tối ưu cho từng khách hàng.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc và nội thất, Nais Design luôn đặt yếu tố thẩm mỹ, công năng và tính cá nhân hóa lên hàng đầu, giúp mỗi công trình trở thành một tác phẩm nghệ thuật thực sự.

Dịch vụ nổi bật của Nais Design

1. Thiết kế nội thất

Nais Design cung cấp dịch vụ thiết kế nội thất cho nhiều loại công trình:

Căn hộ chung cư : Tối ưu không gian, tạo cảm giác rộng rãi và tiện nghi

: Tối ưu không gian, tạo cảm giác rộng rãi và tiện nghi Nhà phố : Kết hợp phong cách hiện đại và truyền thống

: Kết hợp phong cách hiện đại và truyền thống Biệt thự : Sang trọng, tinh tế và đẳng cấp

: Sang trọng, tinh tế và đẳng cấp Văn phòng: Không gian sáng tạo, nâng cao hiệu suất làm việc

2. Thiết kế kiến trúc

Không chỉ dừng lại ở nội thất, Nais Design còn mạnh về thiết kế kiến trúc:

Lên ý tưởng từ bản vẽ 2D đến phối cảnh 3D

Tư vấn phong thủy

Đảm bảo tính thẩm mỹ và công năng phù hợp

3. Thi công trọn gói

Từ thiết kế đến hoàn thiện, Nais Design đảm nhận toàn bộ quy trình

Đội ngũ thi công chuyên nghiệp, đảm bảo tiến độ và chất lượng

Cam kết vật liệu đúng chuẩn, bền đẹp theo thời gian

Vì sao nên chọn Nais Design?

Khi tìm kiếm một công ty thiết kế nội thất, khách hàng thường quan tâm đến kinh nghiệm, sự sáng tạo và độ tin cậy. Nais Design đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này:

Sáng tạo không giới hạn : Mỗi dự án là một thiết kế độc bản, phản ánh gu thẩm mỹ của gia chủ

: Mỗi dự án là một thiết kế độc bản, phản ánh gu thẩm mỹ của gia chủ Đội ngũ chuyên nghiệp : Kiến trúc sư và nhà thiết kế giàu kinh nghiệm

: Kiến trúc sư và nhà thiết kế giàu kinh nghiệm Quy trình rõ ràng : Tư vấn - Lên ý tưởng - Thiết kế - Thi công - Bàn giao

: Tư vấn - Lên ý tưởng - Thiết kế - Thi công - Bàn giao Chi phí hợp lý : Cân đối ngân sách nhưng vẫn đảm bảo chất lượng

: Cân đối ngân sách nhưng vẫn đảm bảo chất lượng Dịch vụ hậu mãi: Bảo hành, hỗ trợ sau khi hoàn thiện

Quy trình làm việc tại Nais Design

Để đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả, Nais Design áp dụng quy trình làm việc khoa học:

Tiếp nhận yêu cầu: Lắng nghe mong muốn và nhu cầu của khách hàng Khảo sát thực tế: Đo đạc, phân tích hiện trạng công trình Lên ý tưởng thiết kế: Dựa trên phong cách, ngân sách và công năng Thiết kế bản vẽ & phối cảnh: Sử dụng công nghệ 3D giúp khách hàng hình dung dễ dàng Báo giá và ký hợp đồng thi công Thi công và giám sát: Đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng Bàn giao và bảo hành

Những phong cách thiết kế nội thất được ưa chuộng tại Nais Design

Hiện đại (Modern) : Đơn giản, tinh tế, phù hợp với cuộc sống năng động

: Đơn giản, tinh tế, phù hợp với cuộc sống năng động Tân cổ điển (Neo-classical) : Sang trọng, lộng lẫy nhưng vẫn tinh gọn

: Sang trọng, lộng lẫy nhưng vẫn tinh gọn Scandinavian : Sáng sủa, gần gũi với thiên nhiên

: Sáng sủa, gần gũi với thiên nhiên Industrial : Phóng khoáng, mạnh mẽ, đậm chất cá tính

: Phóng khoáng, mạnh mẽ, đậm chất cá tính Minimalist: Tối giản, tập trung vào công năng và không gian trống

Chia sẻ từ khách hàng của Nais Design

“Nhờ Nais Design, căn hộ của tôi trở nên rộng rãi và đẹp hơn hẳn. Đội ngũ tư vấn rất nhiệt tình và hiểu ý khách hàng”, chị Mai, TP.HCM

“Tôi ấn tượng với phong cách làm việc chuyên nghiệp và bản thiết kế 3D rất chân thực. Kết quả thi công giống y như bản vẽ”, anh Hưng, Bình Thuận

Lợi ích khi hợp tác với Nais Design

Tiết kiệm thời gian và công sức

Tối ưu không gian sống

Tăng giá trị bất động sản

Sở hữu thiết kế độc quyền

Được hỗ trợ lâu dài sau thi công

Kết luận

Nếu bạn đang tìm kiếm một công ty thiết kế nội thất vừa sáng tạo vừa chuyên nghiệp, Nais Design chắc chắn sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Với đội ngũ giàu kinh nghiệm, dịch vụ đa dạng từ thiết kế kiến trúc đến thi công trọn gói, Nais Design cam kết mang đến không gian sống đẹp, tiện nghi và khác biệt.