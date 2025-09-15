Năm 2025, khởi công ít nhất 8.000 căn nhà cho lực lượng Công an tại TP.HCM 15/09/2025 19:42

(PLO)- Hội nghị phát triển nhà ở cho lực lượng Công an tại TP.HCM được tổ chức nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy khởi công ít nhất 8.000 căn hộ trong năm 2025.

Chiều 15-9, tại trụ sở Bộ Công an phía Nam, Bộ Công an phối hợp UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị Công tác phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang (LLVT) Công an nhân dân trên địa bàn thành phố.

Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an và ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an, các sở ngành và chính quyền địa phương của TP.HCM.

Nhu cầu gần 15.000 căn hộ đến năm 2030

Theo báo cáo của Cục Quản lý xây dựng và doanh trại (Bộ Công an), tính đến tháng 9-2025, nhu cầu nhà ở cho LLVT Công an tại TP.HCM sau sáp nhập là khoảng 9.897 căn hộ, dự kiến đến năm 2030 con số này tăng lên 14.847 căn hộ.

Bộ Công an phối hợp UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị Công tác phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: H. TÂM

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cho biết thời gian qua, nhờ sự quan tâm, phối hợp của lãnh đạo TP.HCM và các đơn vị, công tác phát triển nhà ở cho lực lượng công an đã đạt một số kết quả. Đến nay, UBND TP.HCM đã thống nhất với năm trong số 13 khu đất mà Bộ Công an đề nghị. Trong đó, một dự án tại số 20/2 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, đã hoàn tất thủ tục và khởi công tháng 8-2025.

Tuy nhiên, tiến độ chung vẫn chậm so với chỉ đạo. Để đáp ứng yêu cầu, trong năm 2025, Bộ Công an được giao chỉ tiêu khởi công ít nhất 8.000 căn nhà ở cho lực lượng công an tại TP.HCM.

Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an và ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: H. TÂM

Hội nghị lần này nhằm thống nhất chủ trương giữa Bộ Công an và UBND TP.HCM, làm cơ sở để đẩy nhanh thủ tục pháp lý, triển khai các dự án trong giai đoạn 2025-2030. Nội dung trọng tâm là tháo gỡ vướng mắc liên quan đến quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng, đồng thời tổ chức thực hiện các chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội theo Nghị quyết 201/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị định 192/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Đề nghị hoàn tất thủ tục với nhiều khu đất trong tháng 11-2025

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an, UBND TP.HCM và các đơn vị chức năng đã trao đổi về tình hình thực hiện các dự án. Đối với năm khu đất đã được thống nhất, các thủ tục đang được đẩy nhanh để khởi công xây dựng. Riêng tám khu đất khác do Bộ Công an đề nghị, UBND TP.HCM chưa có văn bản thống nhất vị trí.

Đại diện các cơ quan đơn vị phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H. TÂM

Bộ Công an cũng dự kiến đề nghị bổ sung bốn khu đất để phát triển nhà ở cho LLVT Công an, phấn đấu hoàn thành thủ tục và khởi công trong tháng 11-2025. Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các sở ngành, địa phương hỗ trợ khẩn trương, hoàn tất thủ tục về quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng.

Ngoài ra, Bộ Công an kiến nghị UBND TP.HCM ban hành quy định về khoảng cách từ nơi ở đến nơi làm việc cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở 2023. Hội nghị cũng bàn về vấn đề phát triển nhà ở công vụ và đẩy nhanh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các dự án.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức, nhấn mạnh những nội dung mà Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã nêu cần được các sở ngành của thành phố tích cực triển khai, nhằm tháo gỡ triệt để khó khăn và đẩy nhanh tiến độ. Ông cũng đề nghị thành phố ban hành sớm quy định cụ thể, đặc biệt là về chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội và việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường khẳng định các sở ngành đã nắm rõ thông tin, trao đổi thẳng thắn và trả lời nhanh những vướng mắc tại hội nghị. Ông đề nghị các đơn vị tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn, phối hợp tích cực để triển khai các dự án theo kế hoạch.