Ngân hàng tung loạt gói vay ưu đãi cho người trẻ 06/10/2025 07:30

Mới đây, tại Hội nghị công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản và phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết: Giá căn hộ chung cư ở Hà Nội và TP.HCM duy trì ở mức cao với xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước. Giá trung bình từ 70-80 triệu/m2, tăng 5,6% so với đầu năm.

Cũng tại cuộc họp này, Thủ tướng nhấn mạnh giá nhà chung cư cứ 70 triệu đến hơn 100 triệu đồng/m2 thì ai mới có tiền mua?

Giá chung cư leo thang chóng mặt

Theo số liệu của CBRE Việt Nam, trong nửa đầu năm nay, giá bán sơ cấp của thị trường căn hộ tại TP.HCM đạt 82 triệu đồng/m2 ở khu vực phường An Khánh, An Phú, Bình An… tăng gần 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Còn theo ghi nhận của OneHousing, trong quý II vừa qua, tại Hà Nội ghi nhận phân khúc căn hộ hạng sang quay trở lại với tỉ trọng lớn (40%), trong khi căn hộ phân khúc trung cấp vắng bóng trong 5 quý liên tiếp. Điều này cho thấy tình trạng nguồn cung căn hộ có mức giá phù hợp luôn trong tình trạng khan hiếm.

Bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao Savills Hà Nội cho rằng: Mặt bằng giá nhà đất vẫn neo ở mức cao, phản ánh nhiều rào cản và yếu tố tác động phức tạp. Dù các bộ luật quan trọng liên quan đến đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản đã chính thức có hiệu lực từ tháng 8-2024 nhưng để vận hành đồng bộ và hiệu quả, hệ thống pháp lý cần thêm thời gian cho việc ban hành văn bản hướng dẫn và triển khai cụ thể.

Bà Hằng nêu quan điểm: Một trong những yếu tố chi phối lớn nhất đến giá nhà hiện nay là chi phí sử dụng đất, phần chiếm tỉ trọng cao trong tổng giá thành. Nếu chi phí này được tính toán hợp lý, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và doanh nghiệp, giá nhà có thể được đưa về mức phù hợp hơn với khả năng chi trả của người dân. Ngoài ra, các cơ chế ưu đãi về thuế, tín dụng hay đất đai cho phân khúc nhà ở vừa túi tiền là điều cần thiết để thúc đẩy phát triển dòng sản phẩm phục vụ số đông.

Nửa đầu năm 2025, dư nợ tín dụng đổ mạnh vào thị trường bất động sản, chiếm gần 1/5 tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Ảnh: T.L

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư nước ngoài tỏ ra quan tâm đến bất động sản nhà ở, nhưng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào phân khúc này vẫn chưa thực sự bùng nổ.

Lý giải về điều này, theo bà Hằng là do trong mắt nhà đầu tư quốc tế, Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế như tốc độ đô thị hóa nhanh, thu nhập tăng và triển vọng kinh tế tích cực. Để thu hút dòng vốn FDI mạnh mẽ hơn, yếu tố quyết định nằm ở tốc độ và tính minh bạch của quy trình cấp phép, phê duyệt dự án. Thủ tục đầu tư nhanh chóng và rõ ràng chính là lợi thế cạnh tranh để giữ chân dòng vốn quốc tế.

Ở góc độ ngân hàng khi nhìn nhận về mức độ tăng giá của thị trường bất động sản, ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng Giám đốc VPBank cho rằng: Giá bất động sản hiện nay là kết quả của nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là mặt bằng giá đất. Nhiều năm qua, ngân sách địa phương được bổ sung nhờ tăng giá đất, nhưng điều đó cũng đẩy chi phí nhà ở lên cao. Khi cộng thêm giá vật liệu và chi phí vốn, bức tranh chung trở nên nặng nề. Nếu muốn kéo giá xuống, cần một chính sách đất đai tổng thể và quyết liệt hơn. Chỉ có tăng nguồn cung thì thị trường mới tự điều chỉnh.

Ngân hàng tung loạt gói vay ưu đãi

Đề cập đến lãi suất, ông Vinh khẳng định: "Tôi đã làm ngân hàng 26 năm, chưa bao giờ thấy lãi suất thấp như bây giờ".

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đoàn Thái Sơn thông tin dư nợ tín dụng cuối tháng 8-2025 đạt 17,14 triệu tỉ đồng, tăng 11,08% so cuối năm 2024.

Ông Nguyễn Việt Anh, Phó Tổng Giám đốc TPBank cho biết thêm: Để ổn định mặt bằng lãi suất, giảm chi phí vốn cho nền kinh tế, TPBank đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ở cả cấp độ chiến lược và vận hành, nhằm tạo nền tảng bền vững cho việc giảm lãi suất.

Thực tế là thị trường vay mua nhà đang chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt khi hàng loạt ngân hàng trong và ngoài nước đồng loạt công bố gói tín dụng ưu đãi, tập trung vào nhóm khách hàng trẻ dưới 35 tuổi lực lượng có nhu cầu mua bất động sản để an cư cao.

Đơn cử như TPBank có gói vay lãi suất chỉ 3,6%/năm trong 3 tháng đầu, kèm ân hạn gốc tới 60 tháng, mức hấp dẫn nhất thị trường hiện nay. Tương tự, Eximbank đưa ra ưu đãi 3,68%/năm cố định suốt 36 tháng cho khách hàng từ 22–35 tuổi.

SHB triển khai gói tín dụng 16.000 tỉ đồng với lãi suất khởi điểm 3,99%/năm, cho phép hạn mức vay tối đa lên đến 90% giá trị tài sản. Tương tự, VPBank cam kết tỉ lệ cho vay lên tới 80% giá trị căn nhà với lãi suất từ 5,2%/năm và thời gian vay 25 năm.

Trong khi đó, ACB chào gói vay dành riêng cho khách hàng dưới 35 tuổi, lãi suất từ 5,5%/năm. MSB cũng nhắm đến khách hàng trẻ với lãi suất cho vay chỉ 4,5%/năm trong 6 tháng đầu và thời hạn vay lên tới 35 năm.

Ở nhóm ngân hàng quy mô lớn, HDBank mạnh dạn tung gói tín dụng quy mô 30.000 tỉ đồng, với lãi suất từ 4,5%/năm trong 3 tháng đầu, thời hạn vay lên tới 50 năm, đây là một trong những gói vay có thời hạn dài nhất, góp phần giảm áp lực tài chính đối cho người vay.

Khối ngân hàng quốc doanh cũng không đứng ngoài cuộc khi BIDV hiện áp dụng lãi suất 5,5%/năm cố định trong 3 năm, thời gian vay tối đa lên đến 40 năm và đặc biệt không phải trả gốc trong 5 năm đầu với khoản vay đến 5 tỉ đồng. VietinBank triển khai ưu đãi lãi suất từ 5,6%/năm cho khách hàng 20–35 tuổi. Vietcombank hướng đến nhóm khách hàng trên 35 tuổi, với lãi suất khởi điểm chỉ 3,99%/năm.

Ở nhóm ngân hàng ngoại, UOB đưa ra nhiều lựa chọn, chẳng hạn như lãi suất 5,5%/năm trong 3 tháng đầu; sau đó 6,22%/năm trong 9 tháng tiếp theo; hoặc khách hàng cũng có thể lựa chọn gói lãi suất cố định 1 năm ở mức 6,24%/năm và 2 năm ở mức 6,34%/năm. Shinhan Bank cũng đa dạng hóa với 3 phương án lãi suất gồm 4,5%/năm trong 6 tháng đầu; hoặc cố định 6,45%/năm trong 12 tháng; 6,6%/năm trong 24 tháng.

Có thể thấy, các ngân hàng đang bước vào cuộc đua lãi suất nhằm đón đầu nhu cầu an cư của nhiều đối tượng nhất là thế hệ trẻ. Tuy nhiên, để kéo giảm giá nhà cần kết hợp nhiều yếu tố chứ không chỉ lãi suất thấp. Bên cạnh đó, ngoài lãi suất ban đầu thấp, khách hàng muốn vay mua bất động sản cần lưu ý mức điều chỉnh sau ưu đãi xem tháp hay cao, cũng như cân nhắc kỹ thời gian vay và khả năng trả nợ dài hạn.