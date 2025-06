Ngày thứ 4 biểu tình ở Los Angeles: Chuẩn bị triển khai 700 lính thủy đánh bộ; Ông Trump kêu gọi bắt Thống đốc California 10/06/2025 05:55

Ngày 9-6, biểu tình ở Los Angeles (bang California) phản đối chính sách nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp diễn trong ngày thứ 4 và trở nên vô cùng căng thẳng, theo hãng tin Reuters.

Lính thủy đánh bộ đến Los Angeles

Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ (NORTHCOM) ngày 9-6 cho biết sẽ tạm thời triển khai khoảng 700 lính thủy đánh bộ đến Los Angeles cho đến khi có thêm binh sĩ Vệ binh Quốc gia có thể tiếp viện.

NORTHCOM cho biết lính thủy đánh bộ sẽ được triển khai để bảo vệ nhân sự và tài sản của liên bang tại khu vực Los Angeles.

Hiện tại, chính quyền ông Trump chưa viện dẫn Đạo luật Chống nổi loạn, vốn cho phép binh sĩ tham gia trực tiếp vào hoạt động thực thi pháp luật dân sự.

Theo Reuters, lính thủy đánh bộ Mỹ từng được triển khai trong nước để ứng phó các thảm họa lớn như bão Katrina (2005) và vụ khủng bố ngày 11-9-2001. Lực lượng này nổi tiếng là “đến đầu tiên, rút lui sau cùng” trong các hoạt động quân sự của Mỹ ở nước ngoài, nhưng việc sử dụng binh sĩ quân đội cho các vấn đề trị an trong nước là điều cực kỳ ít xảy ra.

Văn phòng Thống đốc bang California - ông Gavin Newsom nói rằng theo những gì họ được biết, các lính thủy đánh bộ được huy động để đối phó với các cuộc biểu tình ở Los Angeles “chưa được triển khai”.

“Theo chúng tôi được biết, việc này chỉ là chuyển quân từ một căn cứ sang một căn cứ khác. Mức độ leo thang như hiện nay là hoàn toàn không cần thiết, không chính đáng và chưa từng có khi huy động lực lượng tinh nhuệ nhất của quân đội Mỹ để đối đầu với chính công dân của mình” - Văn phòng của ông Newsom viết trên X.

Các cảnh sát của Sở Cảnh sát Los Angeles canh gác ở trung tâm thành phố Los Angeles vào ngày 9-6. Ảnh: LOS ANGELES TIMES

Ông Trump kêu gọi bắt Thống đốc bang California

Ngày 9-6, Tổng thống Trump chỉ trích Thống đốc Newsom, cho rằng “tội ác lớn nhất” của ông Newsom là tranh cử thống đốc.

Ông Trump cũng đề xuất rằng đặc phái viên biên giới Mỹ Tom Homan nên bắt vị thống đốc thuộc đảng Dân chủ.

“Ông ta đang phá hoại một trong những bang tuyệt vời của chúng ta. Và nếu tôi không can thiệp, nếu chúng tôi không điều Vệ binh Quốc gia tới đã có một thảm họa xảy ra, bây giờ họ phải thừa nhận đó là một thảm họa” - ông Trump nói.

Ông Trump cũng phản bác sau khi ông Newsom dọa sẽ kiện chuyện ông đã điều Vệ binh Quốc gia đến bang này. Theo tổng thống Mỹ, ông “cảm thấy không còn lựa chọn nào khác” ngoài việc triển khai quân đội đến California.

Trước đó cùng ngày, ông Newsom cho biết California sẽ kiện ông Trump vì điều vệ binh quốc gia. Vị thống đốc California cáo buộc tổng thống Mỹ “gây ra nỗi sợ hãi và khủng bố để tiếp quản lực lượng dân quân của tiểu bang và vi phạm hiến pháp”.

Cùng ngày, Tổng chưởng lý California - ông Rob Bonta tuyên bố sẽ đệ đơn kiện ông Trump vì liên bang hóa Vệ binh Quốc gia, nói rằng đây là vụ kiện thứ 24 của California với tổng thống Mỹ trong 19 tuần qua.

Theo ông Bonta, tình hình biểu tình ở Los Angeles “hầu hết đã tan biến” cho đến khi ông Trump điều vệ binh quốc gia khiến tình hình thêm căng thẳng.

Ông Bonta cũng bác đề xuất của ông Trump về việc bắt ông Newsom.

Chiến dịch kiểm soát nhập cư ở Los Angeles vẫn tiếp diễn

Ngày 9-6, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết ít nhất 5 người bị bắt trong các cuộc truy quét nhập cư tại Los Angeles trong ngày 8-6, theo đài CNN.

Cơ quan này đã xác định danh tính năm người bị bắt trong chiến dịch của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) cuối tuần qua, cùng với các tiền án của họ, bao gồm các tội danh như bạo hành gia đình, trộm cắp lớn và lạm dụng trẻ em.

Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, việc bắt 5 người trên diễn ra “bất chấp các vụ bạo loạn và tấn công nhằm vào lực lượng thực thi pháp luật của ICE” tại Los Angeles.

“Những kẻ gây rối ở Los Angeles đang đấu tranh để giữ cho những tên hiếp dâm, sát nhân và tội phạm bạo lực khác tự do ngoài đường phố. Thay vì nổi loạn, họ nên cảm ơn các sĩ quan ICE, những người mỗi ngày thức dậy để làm cho cộng đồng của chúng ta an toàn hơn” - bà Tricia McLaughlin, trợ lý Bộ trưởng phụ trách truyền thông công chúng của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, nói.