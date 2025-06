Ngày thứ 3 biểu tình ở Los Angeles: California tính kiện ông Trump, Thuỷ quân lục chiến vẫn chờ

Ngày 8-6, làn sóng biểu tình ở Los Angeles (bang California, Mỹ) phản đối việc lực lượng an ninh liên bang truy quét người nhập cư vẫn tiếp tục leo thang ngày thứ ba liên tiếp. Tranh cãi giữa các chính trị gia hai bên ủng hộ và phản đối việc chính quyền liên bang truy quét người nhập cư cũng thêm căng thẳng, theo đài CNN.

Trong ngày 8-6, ít nhất hai chiếc xe tự lái đã bị chặn và đốt phá trên các khu vực diễn ra biểu tình ở Los Angeles.

Cảnh sát Los Angeles đã ban hành lệnh đóng cửa “vô thời hạn” khu vực xảy ra vụ đốt phá.

Theo đài CNN, Cơ quan Cảnh sát Los Angeles đã tuyên bố hoạt động biểu tình ở một số khu vực là “bất hợp pháp” và ban bố tình trạng báo động chiến thuật, triển khai lực lượng để giải tán biểu tình và bắt giữ các đối tượng quá khích.

Cảnh sát cũng được phép sử dụng “các loại đạn ít gây chết người” như lựu đạn gây choáng và đạn hơi cay.

Phó Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) - ông Dan Bongino cho biết nhiều người đã bị bắt giữ tại Los Angeles (bang California) và New York (bang New York) khi lực lượng thực thi pháp luật trấn áp những đoàn biểu tình phản đối việc truy quét người nhập cư.

Ông Bongino cho biết những người đã bị bắt sẽ bị truy tố theo luật pháp địa phương, tiểu bang và liên bang, đồng thời cảnh báo người biểu tình không nên lựa chọn hành vi bạo lực.

Văn phòng FBI tại hạt Los Angeles đã treo thưởng lên tới 50.000 USD cho các thông tin giá trị giúp nhận dạng một người đàn ông bị cáo buộc tấn công một nhân viên thực thi pháp luật liên bang và phá hoại tài sản chính phủ trong cuộc biểu tình ở TP Paramount thuộc hạt này hôm 7-6.

Giới chức California cho biết họ đã điều khoảng 300 binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh quốc gia của tiểu bang tới các địa điểm có biểu tình.

Ngoài ra, 2.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia của California nhưng thuộc quyền điều động của chính quyền liên bang cũng được triển khai đối phó biểu tình ở Los Angeles. Theo Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ - ông Kristi Noem, quyết định này nhằm “bảo vệ an ninh cho các hoạt động và đảm bảo biểu tình diễn ra ôn hòa”.

Ngày 8-6, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích phản ứng của chính quyền tiểu bang và địa phương là “rất chậm”. Theo ông Trump, “Vệ binh Quốc gia đang làm việc rất tốt ở Los Angeles sau 2 ngày bạo lực, đụng độ và bất ổn”.

Ông Trump tuyên bố các cuộc biểu tình này “sẽ không được dung thứ” và yêu cầu người biểu tình “không được phép đeo khẩu trang”. Động thái này được cho nhằm hạn chế việc những đối tượng xấu lợi dụng việc khó xác định danh tính sau lớp khẩu trang để gây ra các hành động quá khích.

Tối cùng ngày 8-6, ông Trump cáo buộc “"những đám đông bạo lực, nổi loạn đang bao vây và tấn công” các đặc vụ liên bang ở Los Angeles. Vị tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng điều này “chỉ củng cố thêm quyết tâm” trấn áp biểu tình và tiếp tục thực thi chương trình trục xuất người nhập cư.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh phương Bắc (NORTHCOM) thuộc quân đội Mỹ tối 8-6 cho biết khoảng 500 lính thuỷ quân lục chiến tại ngũ đang trong “tình trạng chuẩn bị triển khai” nếu cần thiết để kiểm soát các cuộc biểu tình ở California.

Đây là các quân nhân từ Trung tâm Tác chiến không quân và bộ binh của Thuỷ quân lục chiến Mỹ, đóng tại TP Twentynine Palms, cách Los Angeles hơn 200 km.

Văn phòng Thống đốc California ngày 7-6 cho biết Tổng thống Trump và Thống đốc Gavin Newsom đã có cuộc điện đàm dài 40 phút một ngày trước đó, có vẻ sau khi biểu tình phản đối việc truy quét người nhập cư nổ ra ở Los Angeles. Tuy nhiên, cơ quan này không nêu rõ nội dung thảo luận.

Viết trên mạng xã hội X chiều 8-6, Thống đốc Newsom cáo buộc việc Tổng thống Trump điều Vệ binh quốc gia tới Los Angeles đang “tạo ra một cuộc khủng hoảng".

Ông Newsom liên tục kêu gọi người biểu tình giữ bình tĩnh, không sử dụng bạo lực và tôn trọng lực lượng thực thi pháp luật.

Thị trưởng Los Angeles – bà Karen Bass nhấn mạnh chính quyền địa phương “sẽ luôn bảo vệ quyền hiến định của người dân Los Angeles được biểu tình một cách hòa bình” nhưng “bạo lực và phá hoại sẽ không được dung thứ”.

Trước đó, trên kênh ABC7 tối 7-6, bà Bass khẳng định chính quyền Los Angeles có đủ khả năng quản lý các cuộc biểu tình mà không cần nhờ đến Vệ binh quốc gia.

Tối 8-6, Phó Thống đốc bang California - bà Eleni Kounalakis nói với CNN rằng tiểu bang này “nhiều khả năng” ngay trong ngày 9-6 sẽ đệ đơn kiện việc Tổng thống Trump triển khai Vệ binh quốc gia tới trấn áp biểu tình ở Los Angeles.

Bà Kounalakis cũng nhắc lại lời kêu gọi trước đó của Thống đốc Newsom, yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ huỷ bỏ quyết định triển khai Vệ binh quốc gia tới Los Angeles và trả lại quyền kiểm soát quân đội cho chính quyền tiểu bang.

Cũng trong tối 8-6, cựu Phó Tổng thống Kamala Harris – người quê ở California và có dự định tranh cử thống đốc bang này – đã chỉ trích việc chính quyền Tổng thống Trump điều Vệ binh quốc gia trấn áp biểu tình ở Los Angeles là “hành động leo thang nguy hiểm”.

Bà Harris cũng chỉ trích chương trình truy quét người nhập cư là “tàn ác, có toan tính”, cáo buộc ông Trump muốn “gieo rắc sự hoảng loạn và chia rẽ”.

Tổng thống Trump và Nhà Trắng chưa bình luận về lời chỉ trích của bà Harris.

Theo một cuộc thăm dò dư luận do đài CBS News tiến hành từ ngày 4 tới 6-6, 55% ý kiến ủng hộ mục tiêu mà Tổng thống Trump đặt ra khi thi hành chương trình trục xuất hàng loạt người nhập cư, 56% người trả lời rằng họ không thích cách tiếp cận mà chính quyền Washington đang theo đuổi.

Khoảng 53% ý kiến cho rằng chính quyền Tổng thống Trump đang ưu tiên trục xuất các tội phạm nguy hiểm. 42% cho rằng nước Mỹ đang trở nên an ninh hơn, trong khi 30% nói “kém an ninh hơn” và 27% không nghĩ chương trình trục xuất hàng loạt như hiện này có tác động tới sự an toàn ở Mỹ.

Gần 2/3 người được khảo sát cho rằng trước hết chính quyền nên có các hành động pháp lý trước khi trục xuất người nhập cư.