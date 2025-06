Nghịch tử dùng lưỡi liềm tấn công cha ruột giữa đường 04/06/2025 15:51

Mới đây, TAND TP Tân An, tỉnh Long An đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Hậu (35 tuổi; ngụ xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An) 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ, Hậu và cha ruột xảy ra mâu thuẫn tại ấp Xuân Hòa 1, xã Lợi Bình Nhơn.

Khi bị cha dùng tay đánh, Hậu không kiềm chế được, liền chạy vào nhà lấy một thanh sắt tròn có đầu hàn lưỡi liềm bằng kim loại rồi đuổi theo cha ra đường.

Con trai dùng liềm sắt đánh cha ruột lãnh án 3 năm tù. Ảnh tạo từ AI

Dù người cha đã té ngã khi bỏ chạy, Hậu vẫn lao tới, dùng hung khí đánh mạnh khiến ông này bị gãy tay.

Sau khi hành hung cha, Hậu thản nhiên quay vào nhà, mặc cha mình nằm đau đớn giữa đường. Người cha sau đó tự ôm tay ra Quốc lộ 62 và gọi vợ tới đưa đi cấp cứu.

Theo kết luận giám định, thương tích cha của Hậu tại thời điểm được xác định là 12%.

Tại phiên tòa, Hậu thừa nhận hành vi sai trái. Người cha cũng đã có đơn xin bãi nại.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ xâm phạm đến sức khỏe người khác mà còn vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực đạo đức khi tấn công chính người sinh thành.

Đáng chú ý, Hậu từng bị kết án về tội cố ý gây thương tích, tuy nhiên bị cáo không lấy đó làm bài học để sửa chữa mà tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội tương tự.

Do đó, HĐXX cho rằng cần phải áp dụng một bản án nghiêm khắc để răn đe, giáo dục bị cáo trở thành người có ích cho xã hội.

Với nhận định trên, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Đình Hậu 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích.