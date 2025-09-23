Nghiên cứu thay đổi công năng của Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương cũ 23/09/2025 18:28

(PLO)- Sở Tài chính đang phối hợp với Văn phòng UBND TP.HCM nghiên cứu phương án chuyển đổi công năng Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương cũ.

Mới đây, Sở Tài chính TP.HCM có báo cáo gửi UBND TP.HCM về công tác sắp xếp bố trí trụ sở làm việc các cơ quan đơn vị sau sắp xếp trên địa bàn TP.HCM.

Tòa nhà 21 tầng Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương cũ. Ảnh: LÊ ÁNH

Trong báo cáo có đưa ra nhiều nội dung liên quan đến việc sắp xếp bố trí các trụ sở làm việc tại TP.HCM.

Đáng chú ý, tòa nhà 21 tầng Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương cũ đang được Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng UBND TP.HCM nghiên cứu để chuyển đổi công năng theo đề xuất của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Tổng Công ty Becamex).

Trước đó, Tổng Công ty Becamex có đề xuất chuyển đổi Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương cũ, làm Trung tâm khoa học TP.HCM và Tòa nhà Đa năng Khoa học Công nghệ.

Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương là tòa tháp 21 tầng (gồm 2 tháp A và B) được hoàn thành và đi vào hoạt động đầu năm 2014. Tổng mức đầu tư là hơn 1.414 tỉ đồng.

Ngoài ra, còn có một Trung tâm hội nghị - triển lãm được xây dựng kế bên Trung tâm Hành chính gồm nhiều phòng họp với tổng sức chứa gần 1.400 người.