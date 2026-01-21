Ngôi trường có 2 thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 21/01/2026 09:31

Trong số 18 thủ khoa các môn ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2025-2026, hai em đến từ trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc (Phú Thọ).

Nam sinh chuyên Pháp đa tài, tự lập

Cụ thể, em Nguyễn Hải Nam, học sinh lớp 12A13, đã xuất sắc giành giải nhất môn tiếng Pháp với số điểm 15,55. Gương mặt thứ hai là em Ngô Hà Thủy, học sinh lớp 11A10, đạt giải nhất môn Lịch sử với số điểm 17,75. Đây là thành quả đáng tự hào, khẳng định chất lượng đào tạo mũi nhọn của nhà trường cũng như sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các em học sinh.

Nhận xét về cậu học trò Nguyễn Hải Nam, cô Nguyễn Thị Yên, giáo viên chuyên tiếng Pháp trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc cho biết em là học sinh có năng khiếu ngoại ngữ, tư duy tốt và rất nổi trội. Thành tích thủ khoa ngày hôm nay của Nam không đến một cách ngẫu nhiên mà là kết quả của cả một quá trình tích lũy bền bỉ và ý chí quyết tâm cao độ.

Em Nguyễn Hải Nam, học sinh lớp 12A13, trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, đạt giải nhất môn tiếng Pháp trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026. Ảnh: NTCC

Trước đó, vào năm lớp 11, Nam từng đạt giải khuyến khích và chỉ thiếu 0,1 điểm để chạm tay vào giải ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Không nản chí trước kết quả này, em đã đặt quyết tâm cao hơn cho năm học cuối cấp.

Trong các đợt khảo sát do nhà trường tổ chức, Nam luôn duy trì phong độ ổn định khi liên tục đứng trong nhóm nhất, nhì. Bên cạnh giải nhất quốc gia, Nam còn sở hữu bảng thành tích dày đặc với nhiều năm liền đạt giải nhất cấp tỉnh, huy chương bạc kỳ thi học sinh giỏi các trường chuyên khu vực Duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ (năm lớp 10 và 11), huy chương vàng tại Trại hè Hùng Vương năm 2025 và chứng chỉ tiếng Pháp DELF trình độ B2 với số điểm 72.

Trong cuộc sống thường ngày, Nam được đánh giá là người rất chỉn chu, nghiêm túc trong học tập, đồng thời sống tình cảm, hòa đồng và giản dị. Đặc biệt, Nam hiện sinh sống tại Phúc Yên, cách trường khoảng 20km. Hàng ngày, em tự nấu cơm và mang theo đi học, thể hiện tính tự lập rất cao.

Ngoài việc học, tân thủ khoa còn có năng khiếu nghệ thuật, chơi thành thạo đàn, hát và vẫn tích cực tham gia các câu lạc bộ của trường ngay cả trong thời gian ôn luyện đội tuyển.

Nữ sinh vượt cấp đam mê Lịch sử

Ở môn Lịch sử, em Ngô Hà Thủy là một trong những gương mặt tiêu biểu của đội tuyển. Dù thi vượt cấp khi đang là học sinh lớp 11, Thủy vẫn xuất sắc giành vị trí thủ khoa.

Hai giáo viên trực tiếp giảng dạy và bồi dưỡng cho em là cô Nguyễn Thị Hằng Nga và cô Đặng Thị Hương Quỳnh đều nhận định Thủy có niềm đam mê đặc biệt với môn Lịch sử. Em luôn chăm chỉ, nỗ lực, thể hiện tư duy sáng tạo và chủ động tiếp cận các kiến thức chuyên sâu.

Trước khi đến với kỳ thi quốc gia, Thủy đã từng khẳng định năng lực với huy chương vàng tại kỳ thi học sinh giỏi các trường chuyên khu vực Duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ, cùng huy chương vàng Trại hè Hùng Vương ngay từ năm lớp 10.

Em Ngô Hà Thủy, học sinh lớp 11A10, trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, đạt giải nhất môn Lịch sử trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026. Ảnh: NTCC

Tại các kỳ khảo sát của đội tuyển tỉnh, phong độ học tập của Thủy luôn ổn định và thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu. Không chỉ giỏi chuyên môn, Thủy còn được đánh giá cao ở tinh thần tập thể, lối sống gần gũi, thân thiện, luôn sẵn sàng gắn kết và hỗ trợ các thành viên khác.

Chia sẻ về phương pháp giáo dục, cô Nga cho biết dù học vượt cấp, chương trình của Thủy vẫn được bố trí hợp lý để đảm bảo cơ hội trải nghiệm và tham gia hoạt động ngoại khóa. Cô Nga luôn định hướng học sinh xây dựng thế giới quan đúng đắn, không coi học tập là con đường dẫn đến hạnh phúc, mà chính quá trình học tập đã là một hành trình hạnh phúc.

Nhờ tinh thần "vừa học, vừa chơi, vừa trải nghiệm", đội tuyển chuyên Sử lớp 11 của nhà trường đã đạt kết quả ấn tượng với 5/5 học sinh vượt cấp đều đoạt giải, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải ba và 1 giải khuyến khích.

Đội tuyển Lịch sử tỉnh Phú Thọ tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026. Ảnh: Fanpage nhà trường

Theo thầy Nguyễn Đình Hùng, Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, việc có hai học sinh đạt thủ khoa quốc gia là niềm tự hào lớn của nhà trường và ngành giáo dục của địa phương. Đây cũng là động lực để nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn.