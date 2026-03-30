Người dân có thể được giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân 30/03/2026 15:41

(PLO)- Bộ Tài chính đang đề xuất hai phương án cho phép giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân. Mức giảm trừ tối đa có thể lên tới 47 triệu đồng/năm

Trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính đề xuất cho phép giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân, nhằm giảm gánh nặng chi tiêu và khuyến khích đầu tư cho sức khỏe, học tập.

Theo Bộ Tài chính, Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 đã nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng/tháng đối với bản thân người nộp thuế và 6,2 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc, tăng hơn 40% so với quy định trước đây.

Do đó, tại dự thảo Nghị định này, Bộ Tài chính đề xuất cho phép tính thêm một số chi phí thực tế vào khoản được trừ trước khi xác định thu nhập chịu thuế, cụ thể là chi phí y tế và giáo dục - đào tạo của người nộp thuế và người phụ thuộc.

Theo phương án 1, chi phí khám chữa bệnh trong nước được giảm trừ tối đa 20 triệu đồng/năm, chi phí giáo dục, đào tạo tối đa 21 triệu đồng/năm.

Trong khi đó, phương án 2 nâng mức giảm trừ chi phí y tế lên 23 triệu đồng/năm và giáo dục lên 24 triệu đồng/năm.

Như vậy, nếu phương án 2 được áp dụng, tổng mức giảm trừ bổ sung có thể lên tới 47 triệu đồng/năm nếu người nộp thuế phát sinh đầy đủ các khoản chi này.

Người dân có thể được giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân, lên tới 47 triệu đồng/năm. Ảnh: MINH TRÚC

Tuy nhiên, đây không phải là mức giảm trừ chung cho mọi đối tượng, mà là mức trần áp dụng đối với các khoản chi có thực, có chứng từ hợp lệ.

Để tránh lợi dụng chính sách, dự thảo Nghị định quy định rõ các điều kiện áp dụng. Theo đó, mọi khoản chi phải có hóa đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định; riêng chi phí y tế phải có bảng kê chi tiết từ cơ sở khám, chữa bệnh.

Cùng với đó, các khoản chi đã được thanh toán từ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, ngân sách nhà nước hoặc do người sử dụng lao động chi trả sẽ không được tính vào giảm trừ.

Đồng thời, người nộp thuế nếu đã được hưởng chính sách ưu đãi thuế khác đối với các khoản chi này cũng sẽ không được áp dụng đồng thời, nhằm tránh trùng lặp.

Việc bổ sung các khoản chi phí y tế, giáo dục vào diện giảm trừ được đánh giá là bước điều chỉnh theo hướng tiệm cận thực tế đời sống, khi đây là những khoản chi thiết yếu, chiếm tỷ trọng lớn trong chi tiêu của người dân.

Như vậy, nếu cộng cả giảm trừ gia cảnh và các khoản chi phí nêu trên, tổng mức giảm trừ của một cá nhân có thể cao hơn đáng kể so với trước đây. Ví dụ, với người nộp thuế có 1 người phụ thuộc và phát sinh đầy đủ chi phí y tế, giáo dục theo mức tối đa, tổng số tiền được trừ có thể vượt 300 triệu đồng/năm.

Điều này đồng nghĩa với việc một bộ phận người có thu nhập trung bình, sau khi trừ các khoản hợp lệ, có thể chưa đến ngưỡng phải nộp thuế hoặc chỉ phải nộp ở mức thấp.