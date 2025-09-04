Người dân Củ Chi liên tục giao nộp vượn má vàng quý hiếm cho kiểm lâm 04/09/2025 15:12

(PLO)- Một người dân ở xã Củ Chi đã tự nguyện giao nộp con vượn má vàng nặng khoảng 3 kg cho Hạt kiểm lâm Củ Chi.

Ngày 4-9, Hạt kiểm lâm Củ Chi (Chi cục Kiểm lâm TP.HCM) cho biết vừa tiếp nhận một con vượn má vàng (tên khoa học Nomascus gabriellae) do ông NMT (ngụ xã Củ Chi) tự nguyện bàn giao.

Đây là loài thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm theo quy định tại Thông tư 27/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Con vượn má vàng được người dân ở xã Củ Chi giao nộp cho kiểm lâm. Ảnh: HT

Con vượn nặng khoảng 3 kg, ban đầu có bộ lông màu đen, sau lớn dần chuyển sang màu vàng. Ông T. cho biết con vượn được một người bạn tặng từ khi còn nhỏ. Thời gian qua, sau khi tìm hiểu thông tin qua báo đài, ông nhận thức rõ quy định pháp luật về bảo vệ động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nên chủ động liên hệ cơ quan chức năng để bàn giao.

Khoảng hai tuần trước, một hộ dân sống đối diện nhà ông T. cũng đã tự nguyện giao nộp một con vượn má vàng cho Hạt kiểm lâm Củ Chi. Các cá thể này sau khi được chăm sóc sẽ được thả về môi trường tự nhiên theo đúng quy định.