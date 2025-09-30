Người dân lo thuốc giả tràn lan, Bộ Y tế báo cáo chỉ dưới 0,1% 30/09/2025 11:06

(PLO)- Tình trạng sản xuất thuốc giả diễn ra rất phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng.

Theo cử tri TP Đà Nẵng, tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng đang diễn ra rất phức tạp trên thị trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, làm suy giảm niềm tin người tiêu dùng và gây thiệt hại cho doanh nghiệp, nhà sản xuất.

Cử tri kiến nghị Chính phủ có biện pháp nhằm giải quyết triệt để tình trạng này; trong đó cử tri đề xuất có chế tài xử lý vi phạm nghiêm khắc hơn, đồng thời xem xét thành lập trung tâm phân tích, xét nghiệm, đo lường tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm tại các địa phương để có thể xét nghiệm nhanh, chính xác trước khi cấp phép hàng hóa lưu thông ra thị trường.

Cũng liên quan đến tình trạng thuốc giả, thực phẩm chức năng giả tràn lan, cử tri TP.HCM cho rằng Bộ Y tế cần có trách nhiệm trong công tác hậu kiểm, quản lý và phải có biện pháp kiểm soát chặt chẽ từ khâu sản xuất thuốc giả đến phân phối, xử lý nghiêm các vi phạm.

Cử tri kiến nghị có biện pháp nhằm giải quyết triệt để tình trạng sản xuất thuốc giả. (Ảnh minh họa)

Gần 38.000 mẫu thuốc được kiểm tra mỗi năm

Trong văn bản trả lời cử tri ngày 26-9, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác đang phải đối mặt với những thách thức trong quản lý chất lượng thuốc, thực phẩm chức năng, đặc biệt là nguy cơ thuốc giả, hàng kém chất lượng và tình trạng quảng cáo sai sự thật trên nền tảng số.

"Bộ Y tế nhận thức rõ đây là vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nhân dân, tiềm ẩn nguy cơ làm giảm niềm tin vào hệ thống y tế", bà Lan nêu.

Cũng theo bà Lan, Bộ Y tế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Hằng năm, ngành y tế tổ chức lấy và kiểm tra gần 38.000 mẫu thuốc lưu hành trên thị trường. Kết quả cho thấy tỉ lệ thuốc không đạt chất lượng giảm từ hơn 10% vào đầu những năm 1990 xuống còn dưới 2% trong các năm gần đây.

Đặc biệt, năm 2024, tỉ lệ thuốc không đạt chất lượng chỉ còn 0,45%, tỉ lệ thuốc giả dưới 0,1%, đáng chú ý là không phát hiện thuốc giả tại cơ sở khám chữa bệnh.

"Những con số này cho thấy hiệu quả rõ rệt từ việc siết chặt quản lý, tăng cường hậu kiểm và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm", Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

4 nguyên nhân của tình trạng sản xuất thuốc giả

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng vẫn phát hiện một số vụ sản xuất thuốc giả và thực phẩm chức năng giả với quy mô lớn, nhất là qua kênh thương mại điện tử và mạng xã hội.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, nguyên nhân chủ yếu là do nhu cầu sử dụng thuốc tăng cao; lợi nhuận lớn; sự phát triển của công nghệ bao bì, in ấn; sự phát triển của thương mại điện tử.

Trong khi đó, nhân lực phòng, chống thuốc giả của ngành y tế còn mỏng, cơ sở kiểm nghiệm ở nhiều địa phương chưa đáp ứng yêu cầu.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, hệ thống pháp luật về quản lý chất lượng thuốc hiện nay cơ bản đầy đủ và đồng bộ, từ Luật Dược, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật đến các nghị định, thông tư hướng dẫn.

Việt Nam hiện có 3 Viện kiểm nghiệm trung ương: Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM, Viện Kiểm định Quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế, cùng hệ thống 62 trung tâm kiểm nghiệm tại các tỉnh, thành phố.

Bộ Y tế cũng đang phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng đề án quy hoạch hệ thống kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Mục tiêu là nâng cấp các viện quốc gia và trung tâm kiểm nghiệm địa phương, bảo đảm đến năm 2030 hệ thống kiểm nghiệm nhà nước đủ năng lực kiểm nghiệm 80% thuốc hóa dược, dược liệu, vaccine và sinh phẩm.

Bộ Y tế cũng tiếp tục đề xuất đầu tư để củng cố, nâng cấp hệ thống kiểm nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát chất lượng và phòng chống thuốc, thực phẩm giả.