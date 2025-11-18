Người dân Ý sẽ bị đánh thuế nắm giữ vàng 18/11/2025 10:47

(PLO)-Ước tính cho thấy lượng vàng mà người dân Ý đang nắm giữ khoảng 4.500–5.000 tấn.

Hãng tin Reuters cho biết nước Ý đang xem xét áp dụng một loại thuế suất một lần đối với các hộ gia đình đang nắm giữ vàng mà chưa khai báo.

Cụ thể đề xuất này yêu cầu người dân trả một khoản thuế 12,5% để chứng nhận giá trị thị trường của số vàng miếng, đồ trang sức bằng vàng và tiền xu sưu tập mà họ đang giữ nhưng bị thiếu hồ sơ mua bán.

Theo các quy tắc hiện hành, việc thiếu bằng chứng mua bán dẫn đến mức thuế 26% đánh vào toàn bộ giá trị bán của vàng, thay vì chỉ đánh vào lợi nhuận vốn thực tế.

Các nhà lập pháp Ý cho rằng điều này đã khiến người dân không muốn bán vàng thừa kế trên thị trường chính thức, đồng thời đẩy một số giao dịch vào các kênh không chính thức hoặc không khai báo, làm giảm tính thanh khoản của thị trường và giảm thu thuế.

Do đó, giảm thuế sẽ giúp người dân chủ động khai báo thuế. Nước Ý kỳ vọng thu vào ngân sách hơn 2 tỉ Euro trong thời gian tới. Các ước tính cho thấy, lượng vàng mà người dân Ý nắm giữ nằm trong khoảng 4.500–5.000 tấn, trị giá khoảng 500 tỉ Euro.