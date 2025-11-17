Niềm vui mới của người mua vàng 17/11/2025 11:33

Giá vàng thế giới hôm nay (17-11) chạm mức 4.077 USD/ounce, tương đương 130 triệu đồng/lượng. So với đỉnh trước đó 1 tháng thì vàng đã mất gần 300 USD/ounce (9,6 triệu đồng/lượng).

Dù vậy, vàng vẫn nằm trong xu hướng tăng dài hạn dù đang bị mắc kẹt trong một phạm vi trung lập. Điều này diễn ra trong bối cảnh thị trường bắt đầu nghi ngờ khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất vào tháng tới.

Công cụ CME FedWatch đánh giá thị trường hiện chỉ nhìn thấy dưới 50% cơ hội Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Trong khi đó, một tháng trước, thị trường dự đoán khả năng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ là hơn 90%.

Trả lời hãng tin vàng Kitco, ông Neil Welsh, Giám đốc kinh doanh vàng Britannia Global Markets, cho biết vàng vẫn tăng đáng kể so với năm ngoái. Theo ông, xu hướng cấu trúc dài hạn vẫn được giữ nguyên, được hỗ trợ bởi các rủi ro vĩ mô dai dẳng, nhu cầu từ ngân hàng trung ương và hoạt động đa dạng hóa liên tục.

Ông Phillip Streible, chuyên gia phân tích Blue Line Futures, nhận định nhà đầu tư nên mua vào khi giá vàng giảm. Ông cũng cho rằng miễn là vàng giữ trên mức 3.900 USD, vàng vẫn nằm trong một xu hướng tăng vững chắc. Vị chuyên gia này kết luận, các nhà đầu tư cũng nhận ra rằng vàng đã trở thành một tài sản chiến lược và nên được sở hữu.