Người khiếm thị có thể trở thành luật sư nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện 12/09/2025 19:34

(PLO)- Đây là nội dung được Liên đoàn Luật sư Việt Nam khẳng định tại công văn trả lời đơn đề nghị của Luật sư Phạm Thanh Phong.

Ngày 12-9, Luật sư Phạm Thanh Phong (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, ông đã nhận được công văn trả lời của Liên đoàn Luật sư Việt Nam hướng dẫn về trường hợp cá nhân khiếm thị mong muốn trở thành luật sư.

Cụ thể, ngày 26-8-2025, Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhận được đơn của luật sư Phạm Thanh Phong (Đoàn Luật sư TP.HCM) đề nghị xem xét, hướng dẫn trường hợp ông Thái Sơn Linh, một người khiếm thị mong muốn hành nghề luật sư.

Sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật, Liên đoàn cho biết, pháp luật hiện hành không có quy định cấm người khiếm thị trở thành luật sư, miễn là đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo Luật Luật sư và Thông tư 10/2021/TT-BTP.

Công văn trả lời của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Theo quy định, để được tập sự hành nghề luật sư, ứng viên phải là công dân Việt Nam có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân hoặc thạc sĩ luật, đã tốt nghiệp khóa đào tạo nghề luật sư.

Sau khi hoàn thành thời gian tập sự, người tập sự có thể tham dự kỳ kiểm tra kết quả. Trường hợp đặc biệt như ông Linh không thể tự làm bài kiểm tra viết, có thể làm đơn đề nghị Hội đồng kiểm tra hỗ trợ để đảm bảo quyền dự thi.

"Nếu vượt qua kỳ kiểm tra, được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư và hoàn tất thủ tục gia nhập Đoàn Luật sư, cá nhân sẽ được Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp thẻ luật sư để hành nghề hợp pháp" - văn bản của Liên đoàn Luật sư nêu.

Như vậy, có thể xem văn bản trả lời của Liên đoàn là một khẳng định nguyên tắc bình đẳng, mở rộng cơ hội hành nghề cho người khuyết tật, trong đó có người khiếm thị, miễn là họ đáp ứng đủ chuẩn mực chuyên môn và pháp lý.