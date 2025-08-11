Người mua vàng cần tính toán thêm trước thông tin này 11/08/2025 13:49

(PLO)- Với người mua vàng thì giá vàng ngày càng khó đoán, các thông tin thay đổi quá nhanh.

Giá vàng thế giới hôm nay (11-8) chỉ còn 3.378 USD/ounce, tương đương 107,8 triệu đồng/lượng. So với phiên cuối tuần, giá vàng mất 700.000 đồng/lượng, đồng thời mất luôn mốc 3.400 USD.

Theo giới phân tích, giá vàng có nguy cơ giảm trong thời gian tới. Đầu tiên, căng thẳng địa chính trị từ lâu đã là một động lực lịch sử thúc đẩy giá vàng và là một trong những lý do chính khiến giá tăng vọt trong những năm gần đây.

Ngược lại, căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt có thể giúp đảo ngược xu hướng đó. Diễn biến tại các điểm nóng trên thế giới gần đây cho thấy hòa bình đang được thiết lập nhờ các đối thoại ngoại giao đầy tích cực.

Nếu lạm phát giảm trở lại và căng thẳng địa chính trị dịu đi thì nhu cầu của nhà đầu tư đối với các tài sản trú ẩn an toàn như vàng có thể giảm, điều này khiến giá vàng giảm. Bởi vì giá vàng đã ở mức rất cao trong những năm gần đây nhờ nhu cầu đầu tư tăng cao như một công cụ phòng hộ lạm phát và đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Bắt đầu từ tháng 1-2024, giá vàng khởi động chỉ với 2.063,73 USD/ounce (66 triệu đồng/lượng). Tính đến ngày 8-8-2025 hiện là 3.395 USD (108 triệu đồng/lượng), một bước nhảy vọt hơn 64% chỉ trong 20 tháng.

Trong khi giá vàng có xu hướng tăng theo thời gian, vẫn có những đợt giảm giá tạm thời mà các nhà đầu tư có thể tận dụng để mua vào với giá thấp hơn.

Theo Gold Price, người mua vàng và nắm giữ trong vòng 1 tháng qua đang lãi 50 USD/ounce, tương đương 1,6 triệu đồng/lượng. Người mua vàng và nắm giữ trong vòng 6 tháng qua đang lãi 498 USD/ounce, tương đương 16 triệu đồng/lượng.