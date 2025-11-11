Người mua vàng có còn lo? 11/11/2025 11:35

Giá vàng thế giới hôm nay (11-11) chạm mức 4.144 USD/ounce, tương đương 133 triệu đồng/lượng.

Theo giới phân tích, giá vàng đang tăng vì dữ liệu kinh tế Mỹ đang yếu khiến thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất trong tháng 12 tới.

Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy thị trường hiện đặt cược 67% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12, và tỷ lệ này tăng lên khoảng 80% vào tháng 1 năm sau.

Vàng là tài sản không sinh lời nên thường hoạt động tốt trong môi trường lãi suất thấp và trong thời kỳ bất ổn kinh tế.

Ông Peter Grant, chuyên gia phân tích Zaner Metals, cho biết: "Dữ liệu yếu gần đây đã khiến thị trường nghiêng về kỳ vọng Fed sẽ ôn hòa hơn một chút. Chúng ta vẫn có thể thấy việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 12 tới. Giá vàng có thể dao động trong khoảng 4.200-4.300 USD vào cuối năm, và mục tiêu 5.000 USD (160 triệu đồng/lượng) vẫn là một khả năng hợp lý cho quý I-2026".