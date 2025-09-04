Người mua vàng ngày càng vui với loạt thông tin mới 04/09/2025 14:02

Giá vàng thế giới hôm nay (4-9) chạm mức 3.525 USD/ounce, tương đương 113,3 triệu đồng/lượng.

Theo giới phân tích, giá vàng đã tiếp tục chuỗi tăng kỷ lục vì dữ liệu việc làm của Mỹ đang có dấu hiệu yếu, đã củng cố kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối tháng này.

Bên cạnh đó, những bất ổn toàn cầu dai dẳng cũng khiến nhu cầu đối với vàng như một tài sản trú ẩn an toàn luôn ở mức cao.

Một báo cáo của Chính phủ Mỹ cho biết, số lượng việc làm cần tuyển đã giảm nhiều hơn dự kiến trong tháng 7, phù hợp với dấu hiệu thị trường lao động đang hạ nhiệt. Trả lời phỏng vấn CNBC, chuyên gia phân tích Fawad Razaqzada nhận định, dữ liệu lao động của Mỹ đã giúp giữ vững đà tăng của kim loại quý, với mục tiêu tăng tiếp theo là 3.600 USD.

Ông Peter Grant, Phó Chủ tịch Tập đoàn Zaner Metals (Mỹ), hoạt động trong ngành công nghiệp vàng cho biết, đà tăng của vàng vẫn còn dư địa, với các mục tiêu ngắn và trung hạn khoảng 3.600-3.800 USD. Mô hình bứt phá cho thấy mốc 4.000 USD có thể đạt được vào cuối quý I-2026.

Theo dữ liệu mới nhất từ Hội đồng vàng thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đã giảm tốc độ mua vàng trong tháng 7, với tổng lượng mua ròng là 10 tấn. Tốc độ này được đánh giá là vừa phải so với các tháng trước, có thể do giá vàng liên tục duy trì ở mức cao đã làm giảm nhu cầu của nhiều quốc gia.

Tuy nhiên, WGC nhấn mạnh rằng, các ngân hàng trung ương sẽ vẫn tiếp tục mua vàng, ngay cả trong phạm vi giá hiện tại. Đáng chú ý, các ngân hàng trung ương tại các thị trường mới nổi vẫn duy trì đà mua vào đều đặn, cho thấy sự quan tâm bền bỉ đối với kim loại quý này.

Theo Gold Price, người mua vàng dài hạn sẽ hưởng lợi lớn nhất trước các thông tin tích cực trên. Hiện người mua vàng và nắm giữ trong vòng 6 tháng qua đang lãi 653 USD/ounce, tương đương 20,9 triệu đồng/lượng.