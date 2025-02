Người phụ nữ nghèo ở Quảng Trị xúc động khi được hỗ trợ 160 triệu đồng 05/02/2025 18:24

(PLO)- Người phụ nữ nghèo ở Quảng Trị xúc động và cho rằng chưa dám mơ tới số tiền mà cộng đồng ủng hộ qua lời kêu gọi của công an xã.

Những ngày qua, cộng đồng mạng lan tỏa câu chuyện ấm lòng đầu xuân khi bà Nguyễn Thị Hoa (55 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) nhận lại số tiền 1,5 triệu đồng mà mình đánh rơi vào ngày 28 Tết.

Một clip ghi lại niềm vui của người phụ nữ khắc khổ nhận lại số tiền bị đánh rơi được đăng lên tải lên trang Facebook của Công an xã Vĩnh Thái đã thu hút sự quan tâm, sẻ chia của nhiều người.

"Số tiền mà tôi chưa bao giờ dám mơ tới"

Thời gian qua, bà Nguyễn Thị Hoa chăm sóc người cô ruột của mình là Nguyễn Thị Hồng bị tàn tật bẩm sinh không thể đi lại được. Hai cô cháu cùng sống chung trong căn nhà tình thương từ Chương trình giảm nghèo tài trợ xây dựng vào năm 2005.

Bà Nguyễn Thị Hoa chăm sóc cô ruột là bà Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: NGUYỄN DO

Vào sáng ngày 28 Tết, bà Hoa gói 1,5 triệu đồng trong tờ giấy vở học sinh để đi chợ và sau đó đi thắp hương cho người thân thì bị rơi mất lúc nào không hay biết.

Đây là số tiền mà bà tích góp cộng với được một số người cho để mua sắm Tết. Sau khi phát hiện bị mất, bà Hoa quay lại con đường mình đi để tìm nhưng không thấy nên nghỉ "coi như mất Tết".

Rất may, số tiền bà Hoa đánh rơi trong tối cùng ngày đã được một người phụ nữ nhặt được đem đến trình báo công an để tìm người trả lại. Ngay trong tối đó, bà Hoa vui mừng nhận lại được số tiền từ cán bộ công an xã đến nhà trao trả lại.

"Lúc nhận lại được tiền tôi rất vui, vì đó là tiền để mua sắm đồ Tết và tiền ăn uống ra Tết, nếu mất thì những ngày tới không biết phải làm sao" – bà Hoa nói.

CLIP: Người phụ nữ nghèo ở Quảng Trị xúc động khi được hỗ trợ 160 triệu đồng.

Niềm vui khi nhận lại tiền chưa dứt thì ngày ngày hôm sau, bà tiếp tục nhận được thông tin là sau vận động của Công an xã Vĩnh Thái thì mạnh thường quân đã hỗ trợ gia đình bà số tiền lên đến gần 100 triệu đồng.

"Đây là số tiền mà tôi chưa bao giờ dám mơ tới, bây giờ nhiều khi tôi không tin đó là sự thật" – bà Hoa nói.

Mong nhiều cảnh đời tiếp tục được giúp đỡ

Đại úy Hoàng Ngọc Minh - Trưởng Công an xã Vĩnh Thái, cho biết ban đầu sau khi trao trả lại số tiền cho bà Hoa, công an xã đã đăng tải nội dung việc trao trả tiền nhằm ca ngợi tình thần không ham của rơi, đồng thời nêu hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình bà Hoa.

Sau khi nội dung được đăng tải, cộng đồng mạng, người dân bày tỏ cảm động, cảm kích trước cái kết đẹp của việc mất và nhận lại tài sản. Đồng thời rất thương cảm với hoàn cảnh éo le của gia đình bà Hoa.

Bà Nguyễn Thị Hoa bên căn nhà tình thương. Ảnh: NGUYỄN DO

Ngay sau đó, nhiều người chuyển tiền vào tài khoản của Đại uý Hoàng Ngọc Minh để ủng hộ gia đình bà Hoa. Trước giờ giao thừa, tài khoản nhận được 90 triệu đồng thì Đại úy Minh thông báo dừng nhận tiền hỗ trợ và đến trao số tiền ban đầu cho bà Hoa.

Tuy nhiên, tài khoản tiếp tục nhận tiền và đến ngày 3-2 (mùng 6 Tết) tổng là hơn 160 triệu đồng từ 559 mạnh thường quân hỗ trợ. Số tiền này đã được Đại úy Minh sao kê và công khai lên mạng xã hội ngay ngày làm việc đầu tiền sau Tết.

Đại úy Minh bày tỏ sau khi nhận được những tình cảm của mạnh thường quân dành cho bà Hoa, chính quyền địa phương và công an xã rất bất ngờ, trân quý tình cảm của mạnh thường quân ở mọi miền đã hỗ trợ gia đình.

Người phụ nữ nghèo ở Quảng Trị xúc động khi được hỗ trợ 160 triệu đồng. Ảnh: NGUYỄN DO

Trong thời gian tới, số tiền này sẽ được công an xã phối hợp với MTTQVN xã và gia đình bàn bạc với mong muốn sẽ cải tạo lại căn nhà cho bà Hoa và sau đó sẽ làm sổ tiết kiệm cho bà sử dụng trong việc sinh hoạt cũng như đau ốm sau này.

"Qua niềm vui đầu xuân này, tôi cũng mong muốn mọi người tiếp tục lan tỏa yêu thương đến với nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn như hoàn cảnh của chị Hoa để họ có cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn" - Đại úy Minh nói.