Người tiêu dùng sẽ thích chiếc ô tô Toyota này? 14/08/2025 09:49

Hãng ô tô Toyota vừa thông báo sẽ đưa ra mẫu Toyota bZ 2026 là phiên bản nâng cấp của mẫu xe điện trước đó, dự kiến sẽ có mặt tại các đại lý vào cuối năm 2025.

Tuy nhiên, giá ô tô Toyota bZ 2026 lại gây sốc người tiêu dùng khi được dự báo có giá 42.000 USD, tương đương 1,1 tỉ đồng. Trong khi các dòng bZ của Toyota hầu hết chỉ có giá khoảng 600 triệu đồng.

Phiên bản nâng cấp giữa chu kỳ của ô tô Toyota bZ 2026 vượt xa những thay đổi thông thường. Trước hết, tên gọi của xe đã được rút gọn, không còn chữ số phía trước, chỉ còn lại bZ.

Tuy nhiên, thay đổi lớn nhất nằm ở hệ truyền động. Xe được trang bị bộ pin lớn hơn một chút kết hợp với các mô tơ nam châm vĩnh cửu mới, mang lại sức mạnh đáng kể cho cả hai tùy chọn dẫn động cầu trước và dẫn động tất cả các bánh.

Phạm vi di chuyển sau mỗi lần sạc ô tô Toyota bZ 2026 lên đến hơn 500 km cho 1 lần sạc, giải quyết một điểm yếu lớn của phiên bản trước so với các đối thủ.

Toyota ước tính mất khoảng 30 phút để sạc từ 10% lên 80%, chậm hơn đáng kể so với các đối thủ như Hyundai Ioniq 5 (chỉ mất 18 phút).

Ô tô Toyota bZ mang lại cảm giác lái đĩnh đạc và tinh tế, xứng đáng với một thương hiệu cao cấp hơn. Tuy nhiên, tiếng ồn từ lốp xe khá rõ ở tốc độ trên 80 km/h.

Nhìn chung, nếu người tiêu dùng tìm kiếm một chiếc xe điện với công nghệ tiên tiến nhất có thể sẽ không tìm thấy điều đó ở bZ. Tuy nhiên, họ sẽ có một chiếc SUV được nâng cấp đáng kể, mang những thế mạnh truyền thống của Toyota vào thế giới xe điện với khả năng vận hành êm ái và không gian nội thất rộng rãi.