Nguyên nhân các địa phương lúng túng khi áp chi phí dịch vụ công ích đô thị 10/09/2025 17:55

(PLO)- Bộ Xây dựng cho rằng việc các địa phương đang lúng túng trong việc quy định định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ công ích đô thị là do bất cập trong một số quy định của Nghị định 111/2025.

Liên quan đến phản ánh của các tỉnh thành như Tây Ninh, Bình Thuận, Sơn La, Vĩnh Long, Đồng Nai, Cao Bằng... về khó khăn trong việc quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị, Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính về vấn đề này.

Theo đó, với nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng ban hành thông tư 12/2024 và quyết định 37, 38, 39 về định mức kinh tế-kỹ thuật cho các dịch vụ như thoát nước, cây xanh, chiếu sáng.

Những văn bản này chỉ để các tỉnh thành tham khảo, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương nhằm chi tiền cho việc thuê các dịch vụ này. Quy định của bộ không áp dụng để làm cơ sở ban hành giá.

Tuy nhiên, Nghị định 111/2025 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập ra đời không có quy định chuyển tiếp rõ ràng và không quy định thẩm quyền ban hành định mức chi phí của các địa phương. “Chính điều này đã gây ra sự lúng túng của các tỉnh”- Bộ Xây dựng khẳng định.

Hiện các tỉnh đang gặp khó khăn trong việc xác định giá các dịch vụ công ích đô thị. Ảnh: PHI HÙNG

Hiện các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng gồm: Dịch vụ quản lý công viên, trồng và quản lý chăm sóc cây xanh, hoa cảnh vỉa hè, đường phố, dải phân cách, vòng xoay; dịch vụ chiếu sáng đô thị; dịch vụ thoát nước đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung.

Các lĩnh vực này có tính đặc thù phụ thuộc rất lớn vào tính chất của đô thị, điều kiện khí hậu, yêu cầu về chất lượng dịch vụ, điều kiện triển khai thực tế và khả năng cân đối vốn... tại mỗi địa phương.

Vì vậy, việc giao bộ ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn chung để xác định, ban hành hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật như quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 111/2025 là không khả thi, không đảm bảo phản ánh đúng, đủ và phù hợp với điều kiện đặc thù của tất cả các địa phương.

Theo đó, Bộ Xây dựng cho rằng đối với các dịch vụ công cây xanh, chiếu sáng, thoát nước có tính chất đặc thù, tiêu chuẩn, chất lượng của các sản phẩm, dịch vụ này chịu ảnh hưởng rất nhiều vì điều kiện của thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng, mô hình tổ chức quản lý và cung ứng dịch vụ... Vì vậy, bộ không thể ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng, nghiệm thu... áp dụng chung cho các địa phương, vùng miền khác nhau.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn, làm rõ các vướng mắc nêu trên theo thẩm quyền, nhằm tạo điều kiện thuận lợi và quyền chủ động trong triển khai thực hiện tại các địa phương, đồng thời gửi văn bản về Bộ Xây dựng để phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 111.

Song song đó, Bộ Tài chính cần rà soát, nghiên cứu, sửa đổi các văn bản pháp luật có liên quan đối với các vướng mắc để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.