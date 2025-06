Nhặt được dây chuyền vàng có được giữ lại? 30/06/2025 14:07

Tôi nhặt được một sợi dây chuyền vàng trên vỉa hè, xung quanh không có ai nhận. Tôi băn khoăn không biết có được giữ lại hay phải giao nộp ở đâu?

Bạn đọc Đức Thiện (TP.HCM)

Trả lời vấn đề trên, luật sư Nguyễn Ngọc Linh, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết đây là trường hợp xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên theo Điều 230 Bộ luật Dân sự 2015.

Trong trường hợp này, người nhặt được tài sản rơi như tiền, dây chuyền vàng, bạc trên đường có thể được sở hữu tài sản với tỷ lệ nhất định, nhưng không phải ngay lập tức. Việc sở hữu chỉ được xác lập sau một khoảng thời gian nhất định và phải thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định. Cụ thể như sau:

Trước hết, nếu nhặt được tài sản rơi mà biết rõ địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên, người nhặt có trách nhiệm thông báo hoặc trả lại tài sản cho họ. Trường hợp không xác định được địa chỉ, người nhặt phải giao nộp tài sản cho Ủy ban nhân dân hoặc công an cấp xã gần nhất để cơ quan chức năng thông báo công khai, giúp chủ sở hữu đến nhận lại. Sau khi tiếp nhận, chính quyền địa phương cũng phải thông báo cho người đã giao nộp về kết quả xác minh chủ sở hữu tài sản.

Anh Đinh Văn Thi (làm nghề thợ xây, TP Huế) nhặt được chiếc ví và mang đến cơ quan công an giao nộp nhằm tìm người đánh rơi để trả lại.

Sau 01 năm, kể từ ngày thông báo công khai về tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà không xác định được chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu không đến nhận thì quyền sở hữu đối với tài sản này được xác định như sau:

- Trường hợp tài sản bị đánh rơi, bỏ quên có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì người nhặt được được xác lập quyền sở hữu đối với tài sản đó theo quy định của Bộ luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; trường hợp tài sản có giá trị lớn hơn mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì sau khi trừ chi phí bảo quản, người nhặt được được hưởng giá trị bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định và 50% giá trị của phần vượt quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định, phần giá trị còn lại thuộc về Nhà nước;

- Trường hợp nhặt được tài sản rơi, bị bỏ quên là tài sản thuộc di tích lịch sử - văn hóa theo quy định của Luật di sản văn hóa thì tài sản đó thuộc về Nhà nước; người nhặt được tài sản được hưởng một khoản tiền thưởng theo quy định của pháp luật.