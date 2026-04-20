Nhặt được hơn 200 triệu đồng, nữ sinh lớp 8 nhờ công an trả người mất

Chiều 20-4, thông tin từ Công an Phường Long An (tỉnh Tây Ninh) cho biết em Trần Thanh Ngọc, học sinh lớp 8/6, Trường THCS Thống Nhất (phường Long An) đã đến công an phường nhờ tìm người bị rơi túi xách chứa hơn 200 triệu đồng để trả lại.
Trước đó, chiều 18-4, trên đường về nhà khi đến đoạn gần chân cầu Tân An, em Ngọc đã nhặt được chiếc túi xách. Kiểm tra bên trong, em phát hiện số tiền hơn 200 triệu đồng cùng một số vật dụng cá nhân quan trọng.
Thay vì giữ lại hay chần chừ, em nhanh chóng mang chiếc túi đến Công an phường Long An để trình báo, nhờ xác minh và tìm người bị mất.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Long An đã tìm thấy người mất tài sản là anh Trần Quốc Khải, ngụ cùng địa phương.
Tối cùng ngày, Công an phường Long An cùng em Ngọc đã bàn giao tài sản lại cho anh Khải. Công an phường đánh giá cao hành động trung thực, trách nhiệm của em Ngọc, biểu dương đây là tấm gương sáng cần được lan tỏa trong cộng đồng.