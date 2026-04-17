Đang chạy bộ thì nhặt được cặp màu đen chứa 350 triệu 17/04/2026 09:40

(PLO)- Sau khi nhặt được 350 triệu, anh Nguyên đã đưa số tiền này đến công an trình báo.

Ngày 17-4, Công an xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị, cho biết vừa phối hợp người dân trả lại số tiền 350 triệu đồng sau khi nhặt được.



Theo đó, ngày 16-4, anh Hoàng Huy Nguyên (30 tuổi, xã Trường Phú) trong lúc chạy bộ tại khu vực thôn Thạch Bàn đã phát hiện một chiếc cặp màu đen.

Khi mở ra, anh thấy bên trong có tiền mặt và giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Quốc Hưng.

Công an phối hợp trả lại số tiền 350 triệu do anh Hưng đánh rơi.

Nhận định đây là tài sản do người khác đánh rơi, anh Nguyên đã mang đến Công an xã Trường Phú trình báo. Công an xã Trường Phú đã xác minh, liên hệ với anh Hưng trú tại phường Đồng Thuận để trao trả lại toàn bộ tài sản.



Nhận lại tài sản nguyên vẹn, anh Hưng xúc động cảm ơn anh Nguyên cùng Công an xã Trường Phú vì đã kịp thời giúp đỡ, tìm lại số tiền và giấy tờ quan trọng.



Anh Hưng cho biết lúc 15 giờ ngày 15-4, khi di chuyển qua xã Trường Phú, bản thân không may đánh rơi cặp sách, bên trong có 350 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng.