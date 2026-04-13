Thủ đoạn vượt 'rào' sinh trắc học để chiếm đoạt tiền tỉ trong tài khoản 13/04/2026 17:12

(PLO)- Một nhóm người đã chiếm đoạt số điện thoại của người khác rồi xâm nhập vào tài khoản ngân hàng để lấy tiền.

Ngày 13-4, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa triệt phá đường dây chiếm đoạt tài sản và rửa tiền quy mô lên đến 23 tỉ đồng.

Nhóm người bị bắt giữ trong đường dây gồm Trần Quang Trọng (26 tuổi), Nguyễn Minh Thuận (29 tuổi), Lê Văn Kỷ (31 tuổi) và Hồ Đức Thế (36 tuổi).

Trần Quang Trọng, Nguyễn Minh Thuận tại cơ quan công an.

Theo điều tra, từ tháng 1-2026, Trần Quang Trọng và Lê Văn Kỷ bàn bạc thực hiện hành vi “đổi sim” nhằm chiếm quyền sử dụng số điện thoại của bị hại. Sau đó sẽ chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng có liên kết với số điện thoại để nhận mã OTP, phục vụ việc chiếm đoạt tiền.

Cụ thể, Trọng tìm kiếm thông tin khách hàng có tiền gửi tiết kiệm, sau đó chuyển cho Kỷ để đổi sim sang các sim “trắng” đã chuẩn bị sẵn.

Trần Quang Trọng là người chủ mưu, cầm đầu.

Kỷ thuê Hồ Đức Thế (là cộng tác viên của Vinaphone) để thực hiện chuyển đổi sim trái phép, mỗi sim được chuyển đổi trái phép với giá 15 triệu đồng.

Chiếm được sim điện thoại, Trọng tiếp tục dùng thiết bị để đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của bị hại và chuyển tiền ra ngoài.

Số tiền chiếm được, Trọng nhờ Nguyễn Minh Thuận rửa tiền bằng cách mua tiền điện tử USDT và chuyển qua nhiều ví điện tử để xoá dấu vết.

Điển hình, ngày 20-1, nhóm này có được thông tin của 15 khách hàng dùng sim Vinaphone rồi chuyển đổi thành công 13 sim, chiếm đoạt được khoảng 3 tỉ đồng từ 7 đến 8 tài khoản ngân hàng.

Dù có hệ thống bảo mật sinh trắc học nhưng nhóm này vẫn có thể vượt qua dễ dàng.

Công an xác định, từ tháng 2 đến tháng 3, nhóm thực hiện nhiều vụ việc với thủ đoạn tương tự, chiếm đoạt tổng số tiền trên 20 tỉ đồng.

Ngày 30-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt tạm giam đối với Trần Quang Trọng, Nguyễn Minh Thuận, Lê Văn Kỷ và Hồ Đức Thế về các hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Bộ Công an gửi thư khen Công an tỉnh Quảng Trị.

Trước chiến công trên, Bộ Công an đã gửi thư khen, khẳng định đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Trị.

Kết quả đấu tranh, khám phá vụ án đã phản ánh công tác phối hợp hiệu quả giữa Công an địa phương với các đơn vị trực thuộc bộ. Qua đó, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, hạn chế thiệt hại tài sản cho người dân.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng cũng chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Trị khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm những người liên quan theo quy định.