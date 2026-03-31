Nhiều phường ở TP.HCM bầu ra bộ máy mới sau kỳ họp HĐND 31/03/2026 17:26

(PLO)- Trong ngày 30 và 31-3, HĐND nhiều địa phương của TP.HCM tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu ra bộ máy mới.

Sau khi TP.HCM tiến hành kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt, các phường, xã cũng tổ chức kỳ họp HĐND để kiện toàn bộ máy, bước vào nhiệm kỳ mới.

Sáng 31-3, kỳ họp thứ nhất, HĐND phường Thủ Đức khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã bầu ông Mai Hữu Quyết làm Chủ tịch HĐND phường; bà Phan Ngọc Đoan Trang làm Phó Chủ tịch HĐND phường.

HĐND phường Thủ Đức cũng bầu Chủ tịch UBND phường là bà Nguyễn Thị Mai Trinh. Hai Phó chủ tịch UBND phường gồm ông Lê Thượng Duy Lập và bà Trần Thị Hồng Thúy.

Kỳ họp thứ nhất, HĐND phường Thủ Đức khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 bầu các chức danh chủ chốt. Ảnh: QUỐC HUY

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch HĐND phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết cho biết sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của HĐND phường theo hướng thực chất, hiệu quả, gần dân, sát dân, bảo đảm mỗi quyết nghị của HĐND đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, từ nguyện vọng chính đáng của cử tri và người dân.

Bên cạnh đó, HĐND phường sẽ phát huy vai trò giám sát đối với hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, công khai, minh bạch, kỷ cương, trách nhiệm.

Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân tặng hoa lãnh đạo chủ chốt phường Thủ Đức nhiệm kỳ mới. Ảnh: QUỐC HUY

Ông Mai Hữu Quyết khẳng định mọi hoạt động của HĐND phường trong nhiệm kỳ này đều hướng đến mục tiêu xây dựng “phường Thủ Đức hạnh phúc”.

"Hạnh phúc không chỉ là khẩu hiệu hay thông điệp mang tính định hướng, mà phải được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, những chính sách sát dân, gần dân và vì dân", ông nói.

Còn bà Nguyễn Thị Mai Trinh, Chủ tịch UBND phường, cho biết sẽ cùng tập thể lãnh đạo UBND phường xây dựng chính quyền hành động công khai, minh bạch, chuyên nghiệp; tăng cường quản lý trật tự đô thị, đất đai, xây dựng; chú trọng chỉnh trang đô thị, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Cùng ngày, HĐND phường Tăng Nhơn Phú khoá I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh chủ chốt.

Kết quả, ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND; bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND phường.

HĐND cũng bầu bà Cao Thị Ngọc Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường; ông Võ Trung Hiếu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường.

HĐND phường Tăng Nhơn Phú khoá I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh chủ chốt. Ảnh: THANH THÙY

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Chủ tịch HĐND phường, cho biết đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn trước Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân phường. Bí thư Đảng uỷ phường đề nghị các đồng chí tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng nhấn mạnh, kỳ họp thứ nhất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đặt nền móng cho hoạt động của HĐND và UBND phường trong suốt nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các đại biểu HĐND phường tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Trước đó, ngày 30-3, HĐND phường An Khánh tổ chức kỳ họp thứ nhất, khóa I (nhiệm kỳ 2026 - 2031), tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND phường.

Kỳ họp đã bầu bà Hoàng Thị Em, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường giữ chức danh Chủ tịch HĐND phường; ông Nguyễn Văn Kiên làm Phó Chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Hoàng Tùng, Bí thư Đảng ủy phường An Khánh, chúc mừng nhân sự tại kỳ họp HĐND phường. Ảnh: THANH THÙY

Chủ tịch UBND phường là ông Nguyễn Thành Trung; hai Phó Chủ tịch UBND gồm ông Nguyễn Xuân Quỳnh và Phạm Thị Hoàn.

Tại phường Bình Trưng, ông Trần Quốc Trung, Bí thư Đảng ủy được bầu làm Chủ tịch HĐND phường; ông Đặng Quang Châu làm Phó chủ tịch HĐND phường. Ông Nguyễn Chí Thanh làm Chủ tịch UBND phường, 2 phó chủ tịch gồm ông Võ Quốc Trường và bà Cao Đoàn Ngọc Thủy.