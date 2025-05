Những dự án đáng đầu tư tại thị trường bất động sản Long An năm 2025 29/05/2025 09:52

Điểm mặt dự án ra hàng năm 2025

Theo thông báo mới nhất từ Tập đoàn Ecopark, năm 2025 doanh nghiệp này sẽ ra mắt Dự án Ecopark Long An tại huyện Bến Lức, với diện tích 220ha, gồm 4.951 lô đất ở thấp tầng và 4.300 căn hộ, vốn đầu tư lên tới 13.981 tỷ đồng. Dự án đang trong giai đoạn xây dựng hạ tầng giao thông giai đoạn I, dự kiến mở bán vào quý III-2025. “Doanh nghiệp đang làm việc với các sàn môi giới để lựa chọn sàn F1 phân phối dự án. Sản phẩm ra mắt đợt 1 sẽ là nhà phố”, đại diện Ecopark nói.

Một thương hiệu lớn là Vingroup cũng đang trong giai đoạn hoàn tất công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho dự án diện tích 1.000 ha tại huyện Cần Giuộc, dự kiến ra mắt trong năm 2025.

Tập đoàn Nam Long thì thông báo mở bán giai đoạn tiếp theo Dự án khu đô thị Waterpoint tại Bến Lức, diện tích 355 ha, được phát triển từ năm 2020. Năm nay, doanh nghiệp sẽ ra mắt phân khu nhà phố, biệt thự và khoảng 10.000 căn hộ chung cư.

CTCP Prodezi Long An cho biết, trong quý I-2025 sẽ mở bán khoảng 500 sản phẩm nhà phố biệt thự tại Dự án LA Home nằm tại Bến Lức. Riêng Tập đoàn Thắng Lợi đang hoàn tất pháp lý dự án với hơn 4.000 sản phẩm chung cư giá tầm trung tại huyện Đức Hoà. Ông Nguyễn Thanh Quyền, Tổng giám đốc Thắng Lợi cho biết đây là dự án mang nhiều kỳ vọng của doanh nghiệp nên Thắng Lợi đang đẩy mạnh hoàn tất pháp lý giấy phép xây dựng để có thể ra mắt thị trường vào đầu quý II-2025.

Đặc biệt phải kể đến là KĐT An Huy Mỹ Việt do An Huy Group làm chủ đầu tư, sở hữu quy mô trong giai đoạn 1 lên tới 60ha. Khu dân cư An Huy tọa lạc trên vị trí đắc địa của huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, giáp ranh với các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh của TP.HCM và cách sân bay Tân Sơn Nhất 30 phút di chuyển.

Khu dân cư An Huy Long An được xây dựng trở thành khu đô thị kiểu mẫu với quy hoạch đồng bộ, hoàn chỉnh và hiện đại. Dự án mang đến cho cư dân nơi đây những sản phẩm nhà ở đa dạng bao gồm: các sản phẩm Đất nền - Nhà phố liền kề - shophouse - Biệt thự

Thay đổi mô hình phát triển thị trường bất động sản

Từ năm 2020 tới nay, các doanh nghiệp bất động sản tại Long An bắt đầu xoay trục, thay đổi cơ cấu sản phẩm, tập trung chủ yếu vào dòng sản phẩm nhà phố, biệt thự.

Ông Lê Nguyệt Sơn, Trưởng phòng Phát triển Đô thị và Hạ tầng Kỹ thuật (Sở Xây dựng tỉnh Long An) cho biết, tỉnh đang tập trung cho dự án khu đô thị phát triển bền vững theo mục tiêu đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa, phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới, hình thành một số đô thị động lực thông minh kết nối với khu vực.

“Long An đang mời gọi, chọn nhà đầu tư lớn đủ năng lực cho phát triển đô thị. Đối với từng đô thị, sẽ xác định vai trò như đô thị để ở, dịch vụ, hành chính, du lịch, gắn kết khu công nghiệp, hỗn hợp. Long An không đặt nặng việc nâng hạng đô thị, mà phải phát triển dựa vào thực chất”, ông Sơn nói. Song giới quan sát thị trường cho rằng, nhìn vào cơ cấu sản phẩm ra mắt trong năm 2025, mối lo lớn là sẽ có độ lệch pha giữa nguồn cung sản phẩm và nhu cầu của khách hàng do dòng sản phẩm nhà nhà phố, biệt thự chiếm tỷ lệ quá lớn trong cơ cấu dòng sản phẩm.

