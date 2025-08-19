Những mẫu xe số sàn vẫn được bán trong năm 2026 19/08/2025 08:31

(PLO)- Xe số sàn, hay xe số tay đang dần biến mất khỏi thị trường, nhưng hiện vẫn có một số mẫu xe mới với hộp số sàn mà bạn có thể mua vào năm 2026.

Dưới đây là danh sách những mẫu xe hộp số sàn bán trong năm 2026.

Acura Integra được xây dựng trên cùng nền tảng với Honda Civic. Ảnh: AI.

Acura

Acura Integra được xây dựng trên cùng nền tảng với Honda Civic. Phiên bản hiệu suất cao Integra Type-S đã được xác nhận cho dòng sản phẩm năm 2026, đi kèm hộp số sàn sáu cấp và động cơ bốn xi-lanh tăng áp 2.0 lít với công suất 320 mã lực.

BMW

Dòng xe số sàn của BMW vẫn rất mạnh mẽ với Z4, cùng các phiên bản cơ sở của M2, M3 và M4. Tất cả những mẫu xe này đều được trang bị hộp số sàn sáu cấp, giúp chúng trở nên khác biệt so với các đối thủ đến từ Đức. Tuy nhiên, hộp số sàn chỉ dành cho phiên bản M tiêu chuẩn với hệ dẫn động cầu sau.

Ford

Dòng xe số sàn của Ford bao gồm Bronco SUV và Mustang sedan. Ảnh: AI.

Dòng xe số sàn của Ford bao gồm Bronco SUV và Mustang sedan. Bronco có hộp số sàn bảy cấp, với một cấp số là số bò (Crawl) dành cho off-road. Cả Mustang GT và Dark Horse đều được trang bị hộp số sàn sáu cấp. Điều này khiến Bronco trở thành một trong những mẫu xe có hộp số sàn dễ tiếp cận nhất hiện nay.

Honda

Phiên bản thể thao của Honda Civic vẫn giữ nguyên tùy chọn số sàn. Cả phiên bản Si nhẹ nhàng hơn và Type-R mạnh mẽ hơn đều có cùng hộp số sàn sáu cấp. Civic Si, với mức giá thấp hơn, là một trong những phiên bản xe số sàn rẻ nhất trong danh sách.

Hyundai

Elantra N là mẫu xe số sàn cuối cùng của Hyundai trong năm mới. Đây là một trong những mẫu xe đầu tiên được Hyundai ra mắt trong bước tiến gần đây nhất vào thị trường xe hiệu suất cao với dòng xe "N". Với lần nâng cấp gần đây nhất, Elantra N có phần đầu xe mới và màn hình nội thất lớn hơn, trong khi hộp số sàn 6 cấp vẫn được giữ nguyên.

Mazda

Thương hiệu Mazda chỉ còn hai mẫu xe số sàn cho năm 2026. Ảnh: AI.

Thương hiệu Mazda chỉ còn hai mẫu xe số sàn cho năm 2026: Miata và Mazda3 Hatchback. Miata đã có mặt trên thị trường hơn 35 năm, luôn mang đến cho những người đam mê một chuyến đi thú vị. Hộp số sàn 6 cấp này cũng có thể được tìm thấy trên các phiên bản cơ sở của Mazda3 hatchback.

Nissan

Nissan Z là mẫu xe thể thao chủ lực của Nissan sau khi GTR ngừng sản xuất. Z, hay còn gọi là 400Z, được trang bị hộp số tự động sáu cấp và được thiết kế để gợi nhớ đến những chiếc Nissan Z trong quá khứ. Với giá khởi điểm rẻ hơn, Z trở thành một trong những mẫu xe số sàn mới đáng đồng tiền bát gạo nhất.

Porsche

Dòng sản phẩm của Porsche có một số lượng lớn các phiên bản số sàn cho năm 2026. Cả 718 Cayman và Boxster đều giữ nguyên hộp số sàn sáu cấp, trong khi một số phiên bản 911, Carrera T và GT3, cũng cung cấp hộp số sàn tương tự.

Subaru

Subaru BRZ và WRX đều duy trì các tùy chọn hộp số sàn khác nhau cho năm 2026. Ảnh: AI.

Subaru BRZ và WRX đều duy trì các tùy chọn hộp số sàn khác nhau cho năm 2026. BRZ và WRX sử dụng cùng hộp số sàn sáu cấp như trên Toyota GR86, trong khi WRX mạnh mẽ hơn.

Toyota

Toyota hiện đang cung cấp một trong những dòng xe số sàn lớn nhất. Cùng với Tacoma, mẫu xe bán tải hạng trung số sàn cuối cùng bạn có thể mua, Toyota cũng cung cấp các phiên bản số sàn của GR86, Corolla GR và Supra. Toyota vẫn khẳng định rằng những chiếc xe số sàn vẫn nằm trong danh sách lựa chọn của họ.