Những thay đổi trong thủ tục nộp tiền và thông báo thi hành án tại TP.HCM 07/07/2025 06:05

Theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng Cục THADS (nay là Cục Quản lý THADS), THADS TP.HCM là đơn vị tiên phong trong việc thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để từng bước đổi mới cách thức hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Tại TP.HCM, nhiều ứng dụng tiện ích đã được triển khai như hệ thống biên lai điện tử, thông báo thi hành án dân sự qua ứng dụng VNeID...

Ứng dụng Hệ thống Biên lai điện tử

Hệ thống Biên lai điện tử chính thức áp dụng tại TP.HCM từ ngày 23-6-2025. Đến đầu tháng 7-2025, Bộ Tư pháp đã chính thức ứng dụng hệ thống Biên lai điện tử vào công tác thi hành án dân sự.

Hiện nay, việc lập và phê duyệt biên lai giấy trong công tác THA gặp nhiều bất cập. Bởi việc nhập liệu thủ công mất thời gian, dễ sai sót; chứng từ dễ thất lạc, tra cứu mất thời gian; quy trình phối hợp giữa các bộ phận thiếu chặt chẽ và khó khăn trong việc kiểm soát dòng tiền THA.

Phần mềm Biên lai điện tử - eBienlai là công cụ nhằm thay thế hình thức biên lai truyền thống.

Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Biên lai điện tử. Ảnh: THADS TP.HCM

Khi thực hiện nộp tiền thi hành án dân sự, người dân lưu ý các bước sử dụng hệ thống Biên lai điện tử như sau:

Bước 1: Kiểm tra thông tin trước khi nộp tiền

- Hệ thống sẽ hiển thị thông tin người nộp tiền, người nộp tiền kiểm tra lại: Số tiền cần nộp, tên người nộp và nội dung nộp tiền.

- Người nộp tiền chọn phương thức nộp tiền bằng mã QR hoặc nộp tiền mặt.

Lưu ý: Mỗi mã QR chỉ sử dụng được 1 lần duy nhất cho một biên lai. Cần nộp đúng số tiền hiển thị trên hệ thống. Hãy giữ lại xác nhận nộp tiền của ngân hàng để đối chiếu khi cần thiết.

Với hình thức nộp tiền bằng mã QR: Thông tin nộp tiền sẽ hiển thị gồm tên đơn vị thu: CỤC THI HANH AN DAN SU TPHCM. STK: 1234567575 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; Số tiền chính xác cần nộp; Nội dung chuyển khoản.

Bước 2: Cách nhận biên lai điện tử

- Sau khi nộp tiền, người nộp tiền sẽ nhận được tin nhắn qua SMS; Email hoặc qua ứng dụng VNeID trong đó có mã tra cứu Biên lai điện tử.

- Nhấn vào đường link trong SMS, Email hoặc ứng dụng VNeID để xem và tải Biên lai.

Bước 3: Tra cứu biên lai trực tuyến

- Truy cập Cổng tra cứu biên lai: https://kyta.fpt.com/tra-cuu/

- Nhập mã tra cứu biên lai hoặc Quét mã QR trên biên lai điện tử để truy cập nhanh.

- Xem, tải hoặc in biên lai điện tử.

THADS TP.HCM cùng cơ quan phối hợp nhấn nút đưa vào sử dụng Hệ thống Biên lai điện tử. Ảnh: SONG MAI

Người dân ở nhà, nhận thông báo thi hành án qua VNeID

Thông báo THA là việc chấp hành viên thực hiện nhằm chuyển tải các văn bản liên quan đến THA cho đương sự, đảm bảo việc THA đúng pháp luật và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên.

Theo quy định hiện hành, có 3 hình thức thông báo, gồm: trực tiếp, niêm yết công khai và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành án vụ việc có số lượng đương sự rất lớn như vụ Alibaba (hơn 5.000 người) hay vụ Vạn Thịnh Phát (hơn 43.000 người) cho thấy các hình thức này không còn phù hợp.

Cơ quan THA phải phát hành rất nhiều loại văn bản, từ quyết định thi hành án đến các thông báo về bán đấu giá, lựa chọn tổ chức đấu giá, kết quả thẩm định giá... gây tốn kém ngân sách nhà nước và thời gian, công sức của chấp hành viên.

Các cơ quan nhấn nút thông qua việc thông báo THADS qua ứng dụng VNeID. Ảnh: THUẬN VĂN

Từ tháng 6-2024, Cục THADS TP.HCM đã triển khai Phần mềm thông báo THADS bằng phương tiện điện tử và đã thực hiện thành công 8.056 lượt thông báo qua SMS.

Trên cơ sở đó, ngày 26-4-2025, Cục THADS TP đã phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an để triển khai kết nối phần mềm Thông báo THADS với ứng dụng VNeID (ứng dụng định danh điện tử quốc gia do Bộ Công an phát triển).

Thông qua nền tảng VNeID, người dân sẽ nhanh chóng nhận được các THADS sự một cách chính xác, kịp thời và không bị giới hạn bởi thời gian hay không gian.

Để xem thông báo THADS ứng dụng VNeID, người dân chỉ cần đăng vào ứng dụng VNeID. Sau đó, người dân chọn mục "Thông tin từ cơ quan nhà nước" và chọn vào mục "Thi hành án dân sự". Khi có thông báo từ cơ quan thi hành án dân sự sẽ được hiển thị, người dân chỉ cần ấn vào để xem.

Khi người dân xem thông báo, hệ thống sẽ hiện thị rõ các thông tin, gồm: Mã/số thông báo, Tên thông báo, Cơ quan gửi, Số văn bản, Ngày ban hành. Hệ thống sẽ ghi nhận rõ thời gian nhận thông báo và thời gian xem thông báo.

Tích hợp hệ thống thông báo THADS vào ứng dụng VNeID. Ảnh: SONG MAI

Hình thức thông báo THADS qua hệ thống VNeID sẽ nâng cao tính minh bạch, công khai trong hoạt động THA, hạn chế tình trạng chậm trễ, thất lạc thông báo khi gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính.

Trong bối cảnh TP.HCM hoàn tất việc sắp xếp bộ máy, việc triển khai hệ thống này nhằm khắc phục những khó khăn về nhân sự, giảm tải áp lực cho cán bộ THA, tiết kiệm nguồn lực và chi phí từ ngân sách nhà nước. Người dân giảm thiểu thời gian đi lại, giảm áp lực tiếp công dân cho cơ quan THA...