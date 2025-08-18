Những thực phẩm giúp cung cấp nước hiệu quả hơn cả nước lọc trong mùa nóng 18/08/2025 10:26

(PLO)- Ăn các loại thực phẩm giàu nước cũng là một cách hiệu quả để duy trì cân bằng nước, điều cần thiết cho sức khỏe tốt.

Dưới đây là top thực phẩm giàu nước lành mạnh giúp bạn tăng lượng nước nạp vào mỗi ngày.

Dưa chuột

Dưa chuột chứa đến 96% là nước, và dưa chuột muối cũng không kém cạnh với 95%. Dù không phải là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời, nhưng lượng nước dồi dào trong dưa chuột góp phần đáng kể vào nhu cầu cung cấp nước hàng ngày của bạn.

Rau diếp

Loại rau xà lách quen thuộc này chứa tới 95,6% là nước. Tuy nhiên, rau diếp cũng là thực phẩm giàu nước nhưng không chứa nhiều chất dinh dưỡng.

Cần tây

Cần tây cũng là thực phẩm giàu nước tới 95% và giàu chất xơ, giúp hỗ trợ tiêu hóa. Độ giòn tan và dễ sử dụng khiến nó trở thành món ăn nhẹ tuyệt vời. Cần tây cũng là một thành phần cơ bản để tăng hương vị cho nhiều món ăn.

Củ cải

Củ cải là một loại rau củ chứa đầy hương vị cay nồng, giàu vitamin C, chất xơ và chứa 95% là nước. Do đó, đây cũng là thực phẩm giàu nước nên ăn.

Bí ngòi

Bí ngòi chứa 94,8% là nước. Nó cung cấp nhiều chất dinh dưỡng như chất xơ, vitamin A, mangan và vitamin C. Bí ngòi cũng có lượng calo thấp.

Cà chua

Đây cũng là thực phẩm giàu nước tới 94%. Chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm kali, vitamin C và folate, cùng với các chất chống oxy hóa như lycopene và beta-carotene, giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào.

Dưa hấu

Dưa hấu là một loại quả ngon để cung cấp nước vì chứa 92% là nước. Đây là nguồn cung cấp vitamin C và nhiều chất chống oxy hóa khác, bao gồm lycopene và carotenoid.

Ớt chuông

Ớt chuông chứa 94% là nước và mang đến hương vị tươi mát cho nhiều món ăn. Chúng giàu chất xơ, vitamin C, E, K, kali và folate. Ớt chuông có nhiều màu sắc khác nhau và rất hợp với các món thịt nướng.

Măng tây

Thực phẩm giàu nước này còn ít calo và tốt cho sức khỏe, chứa chất xơ, folate, vitamin K, C và A. Măng tây cũng rất giàu chất chống oxy hóa.

Rau bina

Rau bina chứa 92% là nước và rất giàu dinh dưỡng. Nó giàu chất xơ, giúp thúc đẩy tiêu hóa khỏe mạnh, cũng như vitamin A, C và K, cùng với folate, canxi và sắt.

Dâu tây

Dâu tây là thực phẩm giàu nước, chứa tới 91%, có thể làm cho đồ ngọt trở nên đặc biệt và bổ sung thêm nước cho cơ thể. Dâu tây là nguồn cung cấp vitamin C, mangan và chất xơ dồi dào. Chúng chứa các chất chống oxy hóa như anthocyanin, có liên quan đến sức khỏe tim mạch.

Sữa tách béo

Nếu bạn là người uống sữa, sữa không béo (hoặc sữa tách béo) chứa 91% là nước. Sữa không béo cũng chứa canxi, phốt pho và vitamin D, cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu hàng ngày.

Bông cải xanh

Bông cải xanh, với 90% là nước, cũng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng. Nó cung cấp vitamin C và K, folate, sắt, kali và chất xơ. Bông cải xanh cũng chứa các chất chống oxy hóa như carotenoid và quercetin.