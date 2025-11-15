Những trường hợp phải hoàn trả tiền trợ cấp tinh giản biên chế 15/11/2025 08:18

(PLO)- Theo Nghị định 154/2025, một số trường hợp tinh giản biên chế sẽ phải hoàn trả số tiền trợ cấp đã nhận cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chi trả trợ cấp.

Nghị định 154/2025 về tinh giản biên chế có hiệu lực từ ngày 16-6-2025, thay thế Nghị định 29/2023. Các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định 154/2025 được áp dụng đến hết ngày 31-12-2030.

Cụ thể, khoản 6 Điều 3 Nghị định 154/2025 về nguyên tắc tinh giản biên chế nêu rõ, đối tượng tinh giản biên chế nếu được bầu cử, tuyển dụng lại vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc bố trí làm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trong thời gian 60 tháng kể từ ngày thực hiện tinh giản biên chế thì phải hoàn trả số tiền trợ cấp đã nhận cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chi trả trợ cấp.

Ngoài nghĩa vụ hoàn trả tiền trợ cấp, Nghị định 154/2025 cũng quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức nếu thực hiện tinh giản biên chế sai đối tượng.

Khoản 6 Điều 13 Nghị định 154/2025 quy định Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu các tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, phải thực hiện việc thu hồi nộp ngân sách kinh phí thực hiện tinh giản biên chế, thu hồi các quyết định giải quyết tinh giản biên chế và bố trí cho những người không thuộc đối tượng tinh giản biên chế trở lại làm việc.

Đồng thời xem xét xử lý trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về việc thực hiện không đúng quy định về tinh giản biên chế.

Nghị định 154/2025 quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức nếu thực hiện tinh giản biên chế sai đối tượng. Ảnh minh họa: THUẬN VĂN.

Về trách nhiệm của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), điểm b khoản 2 Điều 14 Nghị định 154/2025 nêu rõ: Trường hợp thực hiện tinh giản biên chế không đúng quy định thì thực hiện việc thu hồi nộp ngân sách kinh phí thực hiện tinh giản biên chế, thu hồi các quyết định giải quyết tinh giản biên chế và bố trí cho những người không thuộc đối tượng tinh giản biên chế trở lại làm việc.

Đồng thời, xem xét xử lý trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về việc thực hiện không đúng quy định về tinh giản biên chế.

Như vậy, kể từ ngày Nghị định 154/2025 có hiệu lực (16-6-2025), việc thu hồi 100% tiền tinh giản biên chế chi không đúng quy định và thu hồi các quyết định tinh giản sai đối tượng sẽ bắt buộc phải thực hiện.

Trách nhiệm thu hồi thuộc về Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu các tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập.