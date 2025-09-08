Những yếu tố nào đang ảnh hưởng đến thị trường vàng? 08/09/2025 15:06

(PLO)- Đà tăng giá của vàng đến từ sự kết hợp giữa nhu cầu trú ẩn toàn cầu, sức mua văn hóa và tình trạng khan hiếm nguồn cung.

Giá vàng thế giới hôm nay (8-9) chạm mức 3.581 USD/ounce, tương đương 115 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận ngày đầu năm 2025 giá vàng thế giới chỉ ở mức 2.624 USD/ounce, tương đương 84,4 triệu đồng/lượng. Như vậy, tính đến thời điểm này giá vàng thế giới đã tăng gần 36%.

Theo PGS.TS Võ Đình Trí, Trường IPAG Business School Paris (Pháp), giá vàng đang có một đợt tăng trưởng mạnh mẽ. Trong khi các tài sản trú ẩn an toàn thường chỉ có mức tăng ổn định thì vàng đã cho thấy sự bứt phá. Vàng không còn là một kênh giữ tiền an toàn mà đã trở thành một tài sản đầu tư sinh lời.

"Để làm rõ hơn về nhân tố thúc đẩy giá vàng tăng, chúng ta có thể bắt đầu với yếu tố văn hóa. Việt Nam nằm trong khu vực châu Á, chịu ảnh hưởng từ hai nền văn hóa lớn có nhu cầu về vàng rất cao là Trung Quốc và Ấn Độ.

Nhu cầu này thể hiện rõ trong các sinh hoạt văn hóa, đặc biệt là trong dịp cưới hỏi. Vàng được xem là biểu tượng của sự thịnh vượng, giàu có và may mắn. Chính vì vậy, nhu cầu vàng vật chất, bao gồm cả vàng miếng, vàng thỏi lẫn vàng trang sức tại Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam đã góp phần đẩy nhu cầu vàng lên cao" - PGS.TS Võ Đình Trí nói.

Lý do thứ hai khiến vàng hấp dẫn là nhờ vai trò tài sản trú ẩn an toàn. Khi tình hình thế giới có bất ổn, các nhà đầu tư sẽ tìm đến vàng. Hiện nay, có hai nỗi lo lớn đang khiến thị trường lo ngại.

Thứ nhất là mức nợ công cao ở nhiều quốc gia. Thứ hai, nếu Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) không còn độc lập, vị thế của đồng USD sẽ bị suy giảm, điều này sẽ làm tăng thêm bất ổn kinh tế.

Theo giới phân tích, việc giá vàng trong nước tăng đồng pha với giá vàng thế giới là một hiện tượng tất yếu. Điều này xuất phát từ thực tế Việt Nam không phải là một quốc gia sản xuất vàng lớn mà chủ yếu phải nhập khẩu.

Mặt khác, việc Ngân hàng Nhà nước tạm dừng việc bán vàng SJC ra thị trường để chuyển đổi sang cơ chế quản lý mới cũng đã dẫn đến tình trạng khan hiếm nguồn cung tạm thời, từ đó tác động lên giá vàng.