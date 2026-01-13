Niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp châu Âu cao nhất trong 7 năm 13/01/2026 11:57

(PLO)- Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) quý IV-2025 của Eurocham đã tăng lên mức 80 điểm, cao nhất trong 7 năm qua, cho thấy sự lạc quan về triển vọng phát triển tại Việt Nam.

Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa công bố Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) quý IV-2025 đạt 80 điểm, đây là mức cao nhất trong 7 năm qua.

Kết quả này đánh dấu sự phục hồi rõ nét và bền vững của niềm tin kinh doanh trong doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, ngay cả khi môi trường kinh tế toàn cầu vẫn đối mặt với nhiều bất ổn.

Tâm lý tin tưởng không chỉ dừng ở ngắn hạn

Cụ thể, chỉ số BCI đã tăng 13,5 điểm trong quý IV - mức tăng mạnh nhất theo quý trong 15 năm qua. Điều này phản ánh sự cải thiện rõ nét và đồng đều cả trong đánh giá về điều kiện kinh doanh hiện tại lẫn kỳ vọng cho giai đoạn tới.

Ngoài ra, 65% doanh nghiệp đánh giá tích cực về điều kiện kinh doanh và tỷ lệ này tăng lên 69% khi nhìn sang quý I-2026 cho thấy đà lạc quan tiếp tục được củng cố khi bước sang năm mới.

Sau nhiều năm chịu tác động bởi biến động và gián đoạn quốc tế, chỉ số BCI quý IV-2025 tăng cho thấy tâm lý doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đã quay trở lại vùng tăng trưởng tích cực, vượt qua cả mức ghi nhận trước giai đoạn công bố thuế quan Mỹ và trước cả đại dịch COVID-19.

Không dừng lại ở sự lạc quan ngắn hạn, khảo sát chỉ số BCI quý IV/2025 còn thể hiện niềm tin đặc biệt mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu vào triển vọng trung hạn của Việt Nam với hơn 88% doanh nghiệp bày tỏ lạc quan về triển vọng phát triển tại Việt Nam trong giai đoạn 2026-2030, trong đó 31% cho biết họ “rất lạc quan”.

Cùng với đó, 82% doanh nghiệp kỳ vọng hiệu quả kinh doanh sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2026. Cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tin tưởng rằng đà phát triển hiện tại của Việt Nam không mang tính nhất thời mà có nền tảng để duy trì bền vững trong những năm tới.

Sức hấp dẫn của Việt Nam cũng tiếp tục được khẳng định khi có 87% doanh nghiệp cho biết sẵn sàng giới thiệu Việt Nam như một điểm đến đầu tư cho các doanh nghiệp nước ngoài khác, trong đó mức độ tự tin cao nhất đến từ nhóm doanh nghiệp quy mô lớn.

Cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam lạc quan về triển vọng kinh doanh. Ảnh: X.Đ

Nói về kết quả này, Chủ tịch EuroCham, ông Bruno Jaspaert, nhận định niềm tin của các doanh nghiệp Châu Âu không mang tính kỳ vọng đơn thuần, mà được củng cố bằng thực tế là nhà máy duy trì hoạt động ổn định, đơn đặt hàng đang dần phục hồi và các quyết định đầu tư đang được triển khai.

"Việt Nam đang bước vào một giai đoạn chuyển dịch mang tính cấu trúc, từng bước khẳng định vai trò là một động lực tăng trưởng chủ chốt, trên lộ trình vươn lên nhóm ba nền kinh tế hàng đầu ASEAN", ông Bruno Jaspaert nói.

Cộng đồng doanh nghiệp châu Âu cũng đánh giá cao việc ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Eurocham kỳ vọng các cải cách liên quan đến thủ tục hành chính, thị thực và giấy phép lao động nước ngoài sẽ tiếp tục được cải thiện hơn nữa trong thời gian tới.

Niềm tin về phát triển hạ tầng và đầu tư công

Vẫn theo khảo sát từ Eurocham, thủ tục hành chính phức tạp và khung quy định thiếu nhất quán tiếp tục là những thách thức được doanh nghiệp nhắc đến với tỷ lệ 53%.

Các trở ngại bao gồm quy định chưa rõ ràng hoặc áp dụng thiếu nhất quán, thủ tục hải quan và các rào cản thương mại; cùng với các hạn chế về thị thực và giấy phép lao động.

Những vướng mắc này thường dẫn đến chậm trễ hoặc gia tăng mức độ bất định trong vận hành, kéo theo chi phí hành chính và tuân thủ cao hơn, cũng như phân tán nguồn lực và suy giảm năng suất.

Dù vẫn nhận thức rõ những thách thức từ, song, khảo sát BCI vẫn cho thấy động lực tăng trưởng, lộ trình cải cách và nền tảng đầu tư của Việt Nam tiếp tục củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu.

Cụ thể, cộng đồng doanh nghiệp đang ghi nhận nỗ lực gia tăng của Chính phủ, từ các dự án hạ tầng được công bố vào tháng 12-2025 đến những Nghị quyết nhằm đơn giản hóa và số hóa thủ tục hành chính.

Kết quả khảo sát cũng dự báo trong 12 - 18 tháng tới, phát triển cơ sở hạ tầng và đẩy mạnh đầu tư công được kỳ vọng là những động lực tăng trưởng quan trọng, nhất là đối với lĩnh vực xây dựng, thương mại, logistics và các ngành hướng đến người tiêu dùng.

Song song với đó, tốc độ phê duyệt và tính dự đoán của quy trình hành chính được coi là yếu tố then chốt không kém. Trong khi bất ổn toàn cầu được đánh giá là có thể kiểm soát được, thì những bất cập trong khung pháp lý và thủ tục được xem là rào cản trực tiếp với doanh nghiệp.