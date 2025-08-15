Nổi máu ghen, dùng dao tấn công tình địch 15/08/2025 16:20

(PLO)- Thấy bạn gái đi ăn cùng người đàn ông khác, Hoàng Đình Tiệp nổi máu ghen, cầm dao đi tìm và... lãnh án.

Ngày 15-8, TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt Hoàng Đình Tiệp (37 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) 9 năm tù về tội giết người.

Bản án sơ thẩm xác định: Hoàng Đình Tiệp và chị TLMD có quan hệ tình cảm với nhau. Khoảng 8 giờ ngày 5-6-2024, Tiệp đi ăn sáng thì gặp anh TLT đang ngồi với chị TLMD nên nảy sinh ghen tuông rồi cãi nhau với anh TLT.

Bị cáo Hoàng Đình Tiệp tại tòa. Ảnh: TS.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, sau khi uống rượu, Tiệp đến kho phế liệu ở phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai tìm chị D để hỏi chuyện nhưng không thấy. Lúc này, Tiệp thấy anh TLT ở đây và hai bên tiếp tục xảy ra cãi vả. Sau đó, Tiệp bỏ về nhà.

Chiều cùng ngày, Tiệp giấu dao trong người đến kho phế liệu tìm anh TLT để nói chuyện. Tại đây, Tiệp dùng dao chém, đâm nhiều nhát vào bụng, ngực của anh TLT. Hậu quả, anh T bị thương tích 19%.