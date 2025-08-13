“Nổ” có thể bảo kê xe quá tải qua trạm CSGT để lừa đảo, 2 vợ chồng lãnh án 13/08/2025 20:45

(PLO)- Hai vợ chồng bị cáo Đào Thanh Linh đưa ra thông tin gian dối có thể bảo kê xe quá tải để chiếm đoạt tiền của một số chủ xe

Ngày 13-8, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử ba bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức bảo kê cho xe quá tải, quá khổ.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Đào Thanh Linh (42 tuổi) 2 năm 6 tháng tù và vợ là bị cáo Nguyễn Thị Lệ (43 tuổi, ngụ phường An Bình, tỉnh Gia Lai) 2 năm tù; bị cáo Nguyễn Minh Thương (37 tuổi, ngụ phường An Bình, tỉnh Gia Lai) 12 tháng tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ba bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: VN.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2018, Linh kinh doanh vận tải, chở mía, mì từ các huyện Đăk Pơ, Kbang, Kông Chro, thị xã Ayun Pa (cũ).

Trong hoạt động kinh doanh, thấy có nhiều tài xế xe tải có nhu cầu xin cho xe tải của họ chở hàng (mía, mỳ…) quá khổ, quá tải qua các chốt kiểm soát CSGT mà không bị lập biên bản xử phạt vi phạm, Linh đưa ra thông tin gian dối về việc mình quen biết với nhiều cán bộ Công an tỉnh Gia Lai và có thể "lo được" cho các xe tải chở hàng quá khổ, quá tải qua chốt kiểm soát của CSGT mà không bị kiểm tra và xử phạt vi phạm. Qua đó, chiếm đoạt 95 triệu đồng từ một số chủ xe.

Cơ quan chức năng xác định, Linh chính là người khởi xướng và trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội, còn Lệ (vợ Linh) và Thương là đồng phạm giúp sức.

Trước đó, ngày 13-6-2025, TAND tỉnh Gia Lai đã xét xử, tuyên phạt Linh 15 năm tù; vợ Linh là Nguyễn Thị Lệ 10 năm tù; Nguyễn Minh Thương 3 năm 6 tháng tù cùng về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.