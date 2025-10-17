Ô tô con húc văng hàng loạt xe máy và ô tô khác đang dừng chờ đèn đỏ 17/10/2025 18:32

(PLO)- Ô tô con màu đỏ lao vào hàng loạt xe máy và ô tô đang hàng chờ đèn đỏ, rồi lật ngang.

Đến 18 giờ ngày 17-10, Đội Cảnh sát giao thông Bình Triệu (phòng CSGT Công an TP.HCM) vẫn đang phân luồng điều tiết giao thông và khám nghiệm hiện trường vụ ô tô con lùa hàng loạt xe máy và ô tô đang dừng chờ đèn đỏ.

Lực lượng công an đang điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày, ô tô con màu đỏ di chuyển trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn.

Khi đi đến đoạn giao nhau với đường D2 (phường Thuận Giao) thì bất ngờ lao nhanh, húc văng nhiều xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.

Chiếc xe này tiếp tục chồm lên, húc vào đuôi một chiếc xe ô tô con màu trắng rồi lao lên phía trước tông vào một số xe máy khác.

Nhiều xe máy nằm bị xe ô tô con húc văng nằm trên đường.

Tại hiện trường chiếc xe ô tô trắng bị hư hỏng nặng phần đuôi, nhiều xe máy nằm trên đường. Còn chiếc xe ô tô màu đỏ thì bị lật ngang.

Đến thời điểm hiện tại, mới ghi nhận một số người đi xe máy bị xây xát nhẹ.

Vụ tai nạn xảy ra vào giờ tan tầm nên gây ùn ứ kéo dài, lực lượng CSGT đang nỗ lực điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.