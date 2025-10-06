Vụ taxi công nghệ húc văng người đi đường: Thêm một người tử vong 06/10/2025 17:15

(PLO)- Chiếc xe taxi công nghệ tông tử vong người đi xe máy, vị khách trên xe taxi cũng đã tử vong.

Liên quan đến vụ xe taxi công nghệ đi ngược chiều gây tai nạn, chiều 6-10, có thêm một nạn nhân tử vong là bà Nguyễn Thị N (68 tuổi, là người khách trên xe taxi).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: KD

Trước đó, nạn nhân bị xe taxi công nghệ húc văng tử vong được xác định là anh Trần Công C (20 tuổi).

Như PLO đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ cùng ngày trên đường Huỳnh Văn Lũy (phường Phú Lợi, TP.HCM).

Một người dân cho biết xe taxi công nghệ lưu thông trên đường Huỳnh Văn Lũy thì bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều.

Chiếc xe chạy ngược chiều với tốc độ nhanh rồi húc văng nam thanh niên đang đi xe máy đang lưu thông trên đường.

Chưa dừng lại, chiếc xe taxi công nghệ tiếp tục lao vào một gốc cây trên vỉa hè rồi văng vào nhà một nhà dân bên đường.

Cú va chạm mạnh khiến nam thanh niên đi xe máy tử vong tại chỗ, chiếc xe taxi bị hư hỏng nặng. Thời điểm đó, tài xế và hành khách nữ là bà Nguyễn Thị N bị thương được người dân chuyển đi cấp cứu.

Lực lượng công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.