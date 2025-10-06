Xe taxi công nghệ tông người đi đường rồi lao vào nhà dân 06/10/2025 10:38

(PLO)- Chiếc xe taxi công nghệ húc văng người đi xe máy, rồi lao vào một nhà dân ven đường.

Đến trưa 6-10, Công an phường Phú Lợi, TP.HCM vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa một xe taxi công nghệ với một xe máy khiến một người đàn ông tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: KD

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng gần 9 giờ cùng ngày, trên đường Huỳnh Văn Lũy (phường Phú Lợi), nạn nhân là một người đàn ông khoảng 40 tuổi (chưa xác định được thông tin cá nhân).

Một người dân cho biết, xe taxi công nghệ lưu thông trên đường Huỳnh Văn Lũy, thì bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều rồi húc văng vào người đàn ông đang điều khiển xe máy lưu thông theo chiều ngược lại.

Chưa dừng lại, chiếc xe taxi công nghệ tiếp tục lao lên vỉa hè rồi lao vào một nhà dân bên đường.

Cú va chạm mạnh khiến người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ, chiếc xe taxi bị hư hỏng nặng.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn xe taxi đang chở khách, tài xế và người khách cũng bị thương đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.