Ông Nguyễn Thành Lợi làm bí thư xã Bình Chánh 12/08/2025 18:42

(PLO) – Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Chánh lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu đưa địa phương trở thành đô thị sinh thái, hiện đại, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng – an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân.

Chiều 12-8, Đảng bộ xã Bình Chánh, TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đến dự đại hội.



Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Chánh gồm 29 người ra mắt. Ông Nguyễn Thành Lợi làm Bí thư Đảng ủy xã; bà Võ Thị Hoàng Anh giữ chức Phó Bí thư thường trực và ông Trương Thái Ngọc làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã.

Xây dựng hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy kinh tế đô thị

Đoàn công tác Thành ủy TP.HCM tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: HT

Xã Bình Chánh được thành lập từ sáp nhập xã Bình Chánh, xã Tân Quý Tây và một phần xã An Phú Tây. Xã Bình Chánh nằm ở cửa ngõ phía Tây Nam TP.HCM, kết nối trực tiếp Đồng bằng sông Cửu Long và các tuyến giao thông huyết mạch như đường Lê Khả Phiêu, Nguyễn Văn Linh, cao tốc Bến Lức – Long Thành, địa phương có nhiều lợi thế phát triển thương mại – dịch vụ, logistics và nông nghiệp công nghệ cao.

Tuy nhiên, Bình Chánh cũng đối mặt thách thức về quản lý dân cư, an ninh trật tự, an toàn giao thông khi dân số cơ học tăng nhanh, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội tại khu vực giáp ranh còn tiềm ẩn; hạ tầng chưa đồng bộ ảnh hưởng đời sống dân cư.

Ông Nguyễn Thành Lợi Bí thư Đảng ủy xã Bình Chánh phát biểu tại đại hội. Ảnh: HT

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Bình Chánh đặt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững theo hướng thương mại – dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp đô thị hiện đại; tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, thu hút đầu tư vào hạ tầng và dịch vụ giá trị cao.

Về công trình trọng điểm, Bình Chánh sẽ nâng cấp, mở rộng đường Lê Khả Phiêu; xây mới một trường trung học cơ sở; kiến tạo không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong cộng đồng.

Hoàn thiện tiêu chí đô thị, hướng tới thành phường

Trước khi sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Bình Chánh đạt 15/17 tiêu chí chuẩn phường; Tân Quý Tây đạt 15/17; An Phú Tây đạt 14/17. Sau rà soát, Bình Chánh cơ bản đạt 14/17 tiêu chí, còn thiếu tiêu chí mật độ đường giao thông, tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng đô thị và mật độ đường cống thoát nước chính.

Ban chấp hành Đảng bộ xã Bình Chánh ra mắt tại đại hội. Ảnh: HT

Trong nhiệm kỳ mới, xã sẽ rà soát công trình để ưu tiên đầu tư giai đoạn 2026-2030 từ ngân sách, huy động nguồn lực xã hội hóa, hợp tác công – tư; phối hợp với sở ngành lập, phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; tháo gỡ thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và đấu nối hạ tầng.

Kinh tế – lao động sẽ được phát triển dựa trên dự báo dân số, biến động lao động, nhu cầu thị trường; đào tạo nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp; thúc đẩy mô hình kinh tế dịch vụ, khởi nghiệp sáng tạo, tiểu thủ công nghiệp thân thiện môi trường; quản lý chặt di biến động dân cư.

Lĩnh vực an sinh xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế sẽ huy động nguồn lực nâng cao đời sống người dân, bảo đảm mức hưởng thụ ngang bằng khu vực đô thị; phát huy vai trò giám sát của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể.

Phát huy thế mạnh, nâng tầm xã mới

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc đề nghị đại hội tiếp tục thảo luận theo hướng mở, thường xuyên cập nhật các vấn đề mới, bám sát nội dung Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I và Đại hội XIV của Đảng.

Ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh việc nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở Đảng, triển khai hiệu quả nghị quyết, xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng, củng cố Đảng vững mạnh từ cơ sở.

Ông Lộc yêu cầu Bình Chánh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ theo hướng chính quyền phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã tận tâm, tận lực vì Nhân dân.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá cao 29 chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ xã Bình Chánh đề ra, đặc biệt là mục tiêu nâng thu nhập bình quân đầu người năm 2030 gấp 1,5 lần so với năm 2024.

Ông Nguyễn Phước Lộc lưu ý xã nghiên cứu tích hợp thế mạnh của ba xã trước đây để nâng tầm xã mới; đồng thời phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội trong vận động, giám sát, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xử lý kịp thời các vụ việc từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Bình Chánh đặt quyết tâm xây dựng địa phương trở thành đô thị năng động, văn minh, nghĩa tình, phấn đấu đạt tiêu chí phường vào năm 2030, góp phần vào sự phát triển chung của TP.HCM.