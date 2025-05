Ông Putin nêu các điều kiện cho hòa bình ở châu Âu 28/05/2025 20:22

Ngày 28-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ổn định và hòa bình ở châu Âu chỉ có thể đạt được nếu toàn châu lục xây dựng một hệ thống an ninh chung, trong đó mọi quốc gia đều được bảo vệ mà không nước nào bị thiệt hại về lợi ích, theo đài RT.

“Chúng tôi giữ vững nguyên tắc và không thay đổi quan điểm. Kiến trúc an ninh mới phải bảo đảm sự công bằng và không chia cắt, nghĩa là mọi quốc gia đều phải có được sự đảm bảo chắc chắn về an ninh, nhưng không phải bằng cách hy sinh an ninh và lợi ích của nước khác” - ông Putin nói tại một hội nghị an ninh ở thủ đô Moscow.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: SPUTNIK

Các nước châu Âu chưa bình luận về phát ngôn của ông Putin.

Nga cáo buộc các quốc gia phương Tây đã vi phạm nguyên tắc "công bằng và không chia cắt" khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng về phía Đông kể từ những năm 1990, phá vỡ các cam kết trước đây từng đưa ra với Liên Xô.

Nga coi việc NATO có ý định kết nạp Ukraine là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc xung đột hiện nay.

Phát ngôn của tổng thống Nga được đưa ra sau khi các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) tuần này đã thông qua kế hoạch vay 150 tỉ euro (tương đương 170 tỉ USD) để tài trợ cho các nỗ lực tăng cường quốc phòng trên toàn khối.

EU cho rằng động thái này nhằm ứng phó với cái gọi là “mối đe dọa từ Nga”. Moscow bác bỏ cáo buộc đó và nói rằng EU đang cố tình gieo rắc nỗi sợ hãi để biện minh cho việc chuyển ngân sách từ các chương trình xã hội sang mở rộng quân sự.

Đầu tháng này, Anh và EU cũng thông qua vòng trừng phạt thứ 17 nhằm vào Nga vì hành vi tấn công Ukraine và từ chối lệnh ngừng bắn mà phương Tây đề xuất.