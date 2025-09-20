Ông Trịnh Văn Quyết được xác nhận đã hoàn thành các khoản phải nộp cho Nhà nước 20/09/2025 11:43

(PLO)- Thi hành án dân sự TP Hà Nội vừa cấp giấy xác nhận kết quả thi hành án cho ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC và hai em gái là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga.

Thi hành án dân sự TP Hà Nội cho biết vừa cấp giấy xác nhận kết quả thi hành án dân sự cho ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC và hai em gái là Trịnh Thị Minh Huế (cựu cán bộ Ban Kế toán - Tập đoàn FLC), Trịnh Thị Thúy Nga (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS).

Bị cáo Trịnh Văn Quyết tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hoàng Huy

Việc cấp giấy xác nhận là theo yêu cầu của đương sự và nội dung giấy xác nhận cho thấy ông Trịnh Văn Quyết đã hoàn thành các nghĩa vụ dân sự đối với các khoản tiền nộp cho Nhà nước. Các khoản tiền này bao gồm án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng, nộp phạt số tiền 4 tỉ đồng, khoản tiền liên đới án phí dân sự sơ thẩm trên 1,4 tỉ đồng, tự nguyện sung công quỹ nhà nước gần 9,6 tỉ đồng.

Ông Quyết và hai em gái cũng được xác nhận đã nộp xong khoản tiền trên 684 tỉ đồng liên đới truy nộp sung công quỹ nhà nước, hưởng lợi bất chính từ hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Ngoài các khoản tiền phải nộp ngân sách, ông Trịnh Văn Quyết phải bồi thường 1.783 tỉ đồng bồi thường cho 27.881 bị hại. Khoản tiền này đã được gia đình ông Trịnh Văn Quyết nộp xong trong giai đoạn Tòa án xét xử phúc thẩm.

Theo cơ quan thi hành án, gia đình ông Quyết không xin cấp giấy xác nhận đã hoàn tất thi hành án với số tiền này. Tuy nhiên, trong giai đoạn xét xử vụ án, gia đình ông Quyết đã trình Tòa án các biên lai nộp tiền và được Tòa án xác nhận hoàn thành nghĩa vụ bồi thường, ghi nhận tình tiết giảm nhẹ.

Giấy xác nhận hoàn tất thi hành án dân sự được coi là một trong những điều kiện cần thiết để xem xét đến việc giảm án tù sau này.

Ông Quyết bị khởi tố vào tháng 3-2022. Tháng 6-2025, HĐXX phúc thẩm TAND Cấp cao (nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao) tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Quyết mức án 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, áp dụng hình phạt tiền đối với tội thao túng thị trường chứng khoán.