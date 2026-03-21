Phải hoàn thành đăng ký đối tượng kiểm kê tài sản công trước 23-3 21/03/2026 03:17

(PLO)- Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ Tổng kiểm kê tài sản công, phải hoàn tất đăng ký đối tượng trên phần mềm trước 23-3.

Theo Bộ Tài chính, kết quả cập nhật từ phần mềm tổng kiểm kê tính đến 17h ngày 19-3 ghi nhận vẫn còn 2 tổ chức chưa hoàn thành việc đăng ký đối tượng kiểm kê. Đó là Hội Nhà văn Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Về tình hình gửi báo cáo (với tài sản cố định), còn 2 cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa gửi báo cáo, gồm: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam.

Bên cạnh đó, vẫn còn 14 cơ quan Trung ương và 12 địa phương có tỷ lệ gửi báo cáo dưới mức bình quân của cả nước (dưới 87%). Ngoài ra, vẫn có 8 tổ chức chưa truy cập chức năng báo cáo tiến độ kiểm kê trên phần mềm.

Bộ Tài chính phát đi thông báo đề nghị các bộ, ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ Tổng kiểm kê tài sản công.

Trong văn bản 3383 gửi các bộ, ngành, UBND các tỉnh cùng các Sở Tài chính ngày 20-3, Bộ Tài chính nhấn mạnh thời gian từ nay đến hạn chót (31-3-2026) chỉ còn 11 ngày.

Để bảo đảm kế hoạch Tổng kiểm kê diễn ra đúng lộ trình, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần chỉ đạo các đơn vị hoàn thành việc đăng ký đối tượng kiểm kê trên phần mềm trước ngày 23-3.

Đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị kiểm kê khẩn trương hoàn thành việc kiểm kê tài sản và gửi báo cáo kết quả kiểm kê cho cơ quan quản lý cấp trên xem xét, phê duyệt theo đúng kế hoạch.

Song song đó, các bộ, ngành, địa phương cần chỉ đạo các cơ quan quản lý cấp trên khẩn trương rà soát tính đầy đủ, chính xác, logic, duyệt báo cáo và tổng hợp báo cáo kết quả kiểm kê của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp cấp dưới bảo đảm thời hạn theo kế hoạch đề ra.

Trường hợp phát hiện các lỗi cần thông báo ngay cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để điều chỉnh kịp thời.