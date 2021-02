1 người nước ngoài kiện đòi bồi thường 86 tỉ

Tòa chỉ chấp nhận hai khoản gần 300 triệu đồng Về yêu cầu bồi thường chi phí luật sư khoảng 180 triệu đồng (theo khoản 5 Điều 275 và khoản 1 Điều 584 Bộ luật Dân sự), HĐXX TAND TP.HCM xét quy định nghĩa vụ phát sinh từ căn cứ “gây thiệt hại do hành vi trái pháp luật”. Khoản 1 Điều 584 Bộ luật Dân sự quy định “Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác”. Do NH không đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật nên không làm phát sinh nghĩa vụ bồi thường của NH V về chi phí luật sư. Việc ông J căn cứ vào hóa đơn giá trị gia tăng về phí dịch vụ pháp lý tư vấn và hỗ trợ đàm phán chấm dứt hợp đồng (tiền tố tụng) do công ty luật xuất là không có cơ sở. Từ đó, tòa không có căn cứ chấp nhận yêu cầu này của nguyên đơn. Về tiền thưởng năm 2019, nguyên đơn cho rằng NH đã đánh giá không công bằng. Theo tòa, ông J không chứng minh được việc NH đánh giá không công bằng, không thể so sánh căn cứ xếp loại tập thể để xác định xếp loại cá nhân là không chính xác nên không chấp nhận. Cạnh đó, tòa cũng bác yêu cầu thanh toán hơn 3,5 tỉ đồng thưởng thành tích khả năng biến mục tiêu ròng trong năm 2020, 2021 và 950 triệu đồng thưởng thành tích khả năng biến mục tiêu ròng trong năm 2019. Theo tòa, do chưa hết năm 2020, chưa có căn cứ để thưởng thành tích khả năng biến mục tiêu ròng trong năm 2020 và 2021. Nguyên đơn có quyền khởi kiện vụ án khác khi hết năm 2020 hoặc 2021 có căn cứ để yêu cầu thưởng thành tích… HĐXX chỉ chấp nhận một phần khởi kiện của nguyên đơn. Đó là thanh toán tiền 14,5 ngày phép năm chưa dùng, tương đương 285,4 triệu đồng và tiền trợ cấp về thăm nhà của sáu tháng đầu năm 2020 là 600 USD (khoảng 14 triệu đồng).