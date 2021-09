Ngày 2-9, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, trực tiếp đến kiểm tra thực tế, chỉ đạo xử lý vụ việc phá rừng phòng hộ đầu nguồn tại xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa sau khi báo chí phản ánh nhiều vụ phá rừng xảy ra trong thời gian dài ở khu vực này.



Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (thứ hai từ phải sang),

kiểm tra hiện trường vụ phá rừng đầu nguồn tại xã Sơn Hội. Ảnh: VŨ XUÂN

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều khu rừng phòng hộ đầu nguồn sông Trà Bương bị tàn phá, một số cánh rừng già bị chặt trắng, để lại những gốc cây, thân gỗ quý như bằng lăng, ké, lim, giẻ… có đường kính 0,5-1 m.



Trên nhiều khu rừng, nhiều cây gỗ to bị cưa xẻ lấy gỗ tại chỗ, vẫn còn nhiều tấm ván bìa để lại. Ven nhiều con suối, các loại gỗ quý, thân to đến hai người ôm bị cưa hạ, gỗ còn nằm la liệt. Cạnh đó, nhiều vạt rừng bị đốt trụi, trồng cây keo non. Nhiều khu rừng tự nhiên bị phát trắng, cây gỗ còn đổ ngổn ngang.

Theo người dân địa phương, nhiều khu rừng tự nhiên bị đốn hạ đến đâu thì cây keo được trồng vội để lấp vào đến đó.

Trong khi đó, cơ quan quản lý các khu rừng trên là Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa (thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên) nói rằng chưa hề phát hiện vụ phá rừng nào trong 5-6 năm nay, trong khi thực tế lại khác.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định có khoảng 2,7 ha rừng tự nhiên tại Tiểu khu 162, thuộc xã Sơn Hội do Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa quản lý bị chặt phá. Trong đó, có gần 2 ha rừng phòng hộ đầu nguồn, còn lại là rừng sản xuất.

Khi đến hiện trường vụ phá rừng, chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu Sở NN&PTNT tỉnh ban hành ngay quyết định tạm ngưng công tác điều hành đối với ông Đặng Việt Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa, để tập trung thống kê, kiểm đếm, làm rõ vụ phá rừng phòng hộ tại xã Sơn Hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cũng giao cơ quan CSĐT công an tỉnh này điều tra, xử lý vụ phá rừng trên theo quy định, kể cả người đứng sau, tiếp tay cho phá rừng nếu có.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở NN&PTNT tỉnh phối hợp UBND huyện Sơn Hòa rà soát, kiểm tra lại tất cả vụ việc liên quan đến phá rừng, lấn chiếm đất rừng từ trước đến nay để xử lý dứt điểm.

Trước đó, Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên cũng có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa kiểm tra thông tin báo chí phản ánh vụ phá rừng trên để thông tin rộng rãi, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.