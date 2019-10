Đề nghị truy tố vợ chồng LS Trần Vũ Hải

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vừa có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị VKSND cùng cấp truy tố bốn bị can liên quan đến vụ luật sư (LS) Trần Vũ Hải, cùng tội trốn thuế. Bốn bị can đều bị đề nghị truy tố tội trốn thuế quy định tại khoản 1 Điều 161 BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).



Bốn bị can gồm Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (47 tuổi, quốc tịch Việt Nam và Na Uy, chủ DNTN Hạnh Xuân tại TP Nha Trang); Ngô Văn Lắm là em cùng mẹ khác cha với bà Hạnh (37 tuổi, ngụ phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang); LS Trần Vũ Hải và vợ là Ngô Tuyết Phương (cùng ngụ Hà Nội).

Cơ quan điều tra xác định tháng 6-2016, bà Hạnh gặp ông Hải tại TP Nha Trang để bàn bạc, thỏa thuận chuyển nhượng nhà đất của bà Hạnh tại 78/40 Tuệ Tĩnh, TP Nha Trang (do ông Lắm đứng tên).

Hai bên thống nhất giá chuyển nhượng hơn 16 tỉ đồng. Tháng 8-2016, hai bên tiến hành giao dịch tại một văn phòng công chứng ở TP Nha Trang. Bà Hạnh chỉ đạo ông Lắm xác lập văn bản thỏa thuận với giá trị thực tế chuyển nhượng hơn 16 tỉ đồng, giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng công chứng là 1,8 tỉ đồng với mục đích để kê khai trốn thuế thu nhập cá nhân cho bà Hạnh.







Luật sư trần vũ Hải trả lời báo chí sau khi bị khởi tố (ảnh trên). công an thu giữ tài liệu sau khi khám xét nơi làm việc của luật sư Hải. Ảnh: PL

Sau đó hai bên thực hiện việc nộp thuế, sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Kết luận giám định xác định số tiền thuế thu nhập cá nhân các bên đã trốn hơn 280 triệu đồng.

Cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án trốn thuế trong giao dịch bất động sản xâm phạm đến trật tự quản lý nhà nước về thuế do bà Hạnh chủ mưu thực hiện, cùng với sự tham gia của ông Lắm, vợ chồng LS Trần Vũ Hải. Các bị can đã bàn bạc, thỏa thuận, thống nhất thực hiện hành vi ký, hủy hợp đồng chuyển nhượng bất động sản. Các bị can đã sử dụng hợp đồng khống đúng với giá trị giao dịch thực tế để che giấu bản chất giá trị của giao dịch chuyển nhượng với mục đích trốn thuế, gây thất thu đối với ngân sách nhà nước hơn 280 triệu đồng.

Trong đó, bà Hạnh là người chủ mưu, bàn bạc, thống nhất với vợ chồng ông Trần Vũ Hải. Bà Hạnh chỉ đạo ông Lắm thực hiện ký các giấy tờ, thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản để trốn thuế nhằm mục đích vụ lợi cá nhân. Ông Lắm là người thực hành theo sự chỉ đạo của bà Hạnh để giúp bà này trốn thuế. Vợ chồng LS Trần Vũ Hải là những người giúp sức trong việc ký hợp đồng chuyển nhượng nhà đất không đúng giá trị thực tế giao dịch giúp bà Hạnh trốn thuế.

Sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can trên, các LS bào chữa cho vợ chồng LS Trần Vũ Hải đã có bản kiến nghị gửi VKSND tỉnh. Theo đó, các LS đề nghị đình chỉ điều tra đối với vợ chồng ông Hải.

Lý do là có căn cứ xác định vợ chồng ông Hải không giúp sức bà Hạnh trốn thuế thu nhập cá nhân (nếu có), không có cơ sở để buộc tội vợ chồng ông Hải giúp sức cho bà Hạnh. Theo các LS, trong quá trình điều tra, bà Hạnh đã nhiều lần đề nghị được nộp tiền để khắc phục toàn bộ thiệt hại số tiền được cho là trốn thuế nhưng chưa được cơ quan điều tra giải quyết.