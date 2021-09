Sáng 16-9, TAND tỉnh Phú Yên đã quyết định hoãn phiên tòa xử vụ cố ý làm lộ bí mật nhà nước xảy ra tại kỳ thi tuyển công chức năm 2017-2018 ở tỉnh này. Lý do hoãn phiên tòa là vắng một bị cáo, một số luật sư, nhiều người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Phiên tòa dự kiến sẽ được mở lại vào ngày 25 và 26-9.



HĐXX quyết định hoãn phiên tòa. Ảnh: TẤN LỘC

Trong phần làm thủ tục mở phiên tòa, chủ tọa phiên tòa cho biết bị cáo Nguyễn Thị Bạch Tuyết, cựu Phó phòng Hành chính và bổ trợ Sở Tư pháp Phú Yên, có đơn xin xử vắng mặt.

Một số luật sư cùng đề nghị hoãn phiên tòa do không thể tham dự phiên tòa vì lý do giãn cách xã hội, không đi lại được. Một số luật sư khác cũng đề nghị hoãn do vắng nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.



Đại diện VKSND tỉnh Phú Yên tại phiên tòa cũng đề nghị hoãn phiên tòa do vắng nhiều người tham gia tố tụng.

Trong vụ án trên, VKSND tỉnh Phú Yên truy tố 18 bị cáo về các tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước; chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước; đưa hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi; lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Phiên tòa vắng nhiều người có quyền lợi ngĩa vụ liên quan. Ảnh: TL

Hầu hết các bị cáo đều là lãnh đạo, cán bộ các sở, ngành ở Phú Yên như Phạm Văn Dũng, cựu Phó giám đốc Sở Nội vụ, Phó chủ tịch Hội đồng thi, Trưởng ban ra đề thi; Trần Doãn Xuân, cựu Phó giám đốc Sở VH-TT&DL; Lê Tuấn, cựu Trưởng phòng Tổ chức- công chức- viên chức (TC-CC-CV) Sở Nội vụ; Trần Văn Nhiên, cựu Phó phòng TC-CC-VC...

Các bị cáo còn lại Nguyễn Minh Phát, cựu Phó chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi và thú y Phú Yên; Nguyễn Thị Bạch Tuyết, cựu Phó phòng Hành chính và bổ trợ Sở Tư pháp; Đặng Thanh Hải, cựu Phó chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh; Nguyễn Thông Minh Tuấn, cựu Chánh Văn phòng Sở LĐ-TB&XH; Phạm Kỳ Ngân, cựu Chánh Văn phòng Sở Y tế; Lê Công Hướng, cựu Trưởng phòng Tổng hợp -quy hoạch Sở Kế hoạch và đầu tư, Trần Thanh Sơn, cựu Phó phòng Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên Chi cục Kiểm lâm Phú Yên; Lê Thị Kim Huê, cựu Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế; Trần Quốc Vũ, cựu Trưởng phòng Hành chính quản trị Văn phòng UBND tỉnh; Trần Trung Trực, cựu Chi Cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường…



Đại diện VKS cũng đề nghị hoãn phiên tòa. Ảnh: TL

Cáo trạng xác định: Trong kỳ thi tuyển công chức năm 2017-2018 của tỉnh Phú Yên, Phạm Văn Dũng, Phó giám đốc Sở Nội vụ, Phó chủ tịch Hội đồng thi, Trưởng ban ra đề thi và Lê Tuấn, Trưởng phòng TC-CC-VC đã trưng tập Vũ Thị Thái Hòa, chuyên viên phòng TC-CC-VC và Trần Thị Diệu, Huỳnh Thị Thu Phượng (không phải là ủy viên ban ra đề thi) tham gia đọc, hoàn chỉnh bộ đề thi rút gọn của các nhóm ngành là tài liệu bí mật nhà nước độ tối mật.



Sau đó, Vũ Thị Thái Hòa chép dữ liệu các bộ đề thi rút gọn từ USB do Lê Tuấn đưa để gửi cho Nguyễn Ngọc Kim, nhân viên hợp đồng Văn phòng UBND tỉnh bộ năm đề thi nhóm ngành Thanh tra và bộ năm đề thi nhóm ngành Hành chính văn phòng để Kim sử dụng thi. Hòa nói dối, bảo Kim đưa tiền cho Hòa để nhờ Lê Tuấn, Trần Văn Nhiên giúp đỡ Kim trong kỳ thi. Kim đã đưa cho Hòa 120 triệu đồng và Hòa tiêu xài cá nhân.



Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: TL

VKSND tỉnh Phú Yên cũng xác định nhiều cán bộ là ủy viên ban chấm thi vì động cơ cá nhân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn tác động, nâng, hạ điểm 29 bài thi. Nhiều cán bộ đã trực tiếp chỉnh sửa, đánh tráo bài thi, tác động các giám khảo khác nâng, hạ, sửa điểm bài thi của các thí sinh. Lê Tuấn đã gọi thí sinh Hồ Văn Pin đến nhà riêng, hướng dẫn làm lại bài thi môn viết chuyên ngành rồi tác động hai giám khảo chấm điểm lại.



Trong vụ án trên, duy nhất một bị can không phải cán bộ là bà Đặng Thị Quế, vợ của Phạm Văn Dũng, Phó giám đốc Sở Nội vụ. Bà Quế đã lợi dụng ảnh hưởng của chồng, nhận tiền, quà tổng cộng hơn 27 triệu đồng của một thí sinh để tác động chồng giúp đỡ nhưng ông Dũng không thực hiện nên thí sinh này không trúng tuyển. Bà Quế bị truy tố tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.